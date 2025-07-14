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川普耐心耗盡 市場三憂慮

經濟日報／ 編譯簡國帆湯淑君／綜合外電
高階銀行主管警告，美國總統川普的政策和作風給市場平添三大憂慮，可能再度掀起動盪。（美聯社）
高階銀行主管警告，美國總統川普的政策和作風給市場平添三大憂慮，可能再度掀起動盪。（美聯社）

美國總統川普未來幾天將陸續發布更多國家關稅通知函，他上周公布的多國關稅都高於市場預期，暗示他對關稅談判的耐心日漸耗盡，重燃投資人對貿易政策衝擊經濟的憂慮，將使全球金融市場本周再度面臨考驗。

華爾街大型投資人和高階銀行主管警告，川普政策和作風給市場平添三大憂慮，包含關稅、對聯準會（Fed）施壓及美國財政赤字膨脹，可能再度掀起市場動盪。

川普10日先宣布8月1日起將對加拿大進口產品課徵35%關稅，11日又公布墨西哥與歐盟的稅率為30%，全都出乎市場意料，所傳遞的訊息相當明確：他有意放棄曠日廢時協商、轉而片面設定稅率。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

華爾街多家銀行研究部門都指出，川普最嚴厲的關稅可能喊喊罷了，用意在逼貿易夥伴國讓步，不至於真的落實，Pepperstone資深市場策略師布朗認為，川普似乎是採行「以升高局勢來為局勢降溫」的策略，迫使貿易夥伴擴大讓步，尤其許多報導都指稱美歐即將敲定協議。

不過，歐洲最大資產管理公司Amundi的投資長莫提耶警告，投資人對「川普總是畏縮」（TACO）交易過於自信。摩根大通執行長戴蒙日前也說：「市場料定這套關稅政策大部分不會實施，我不認為如此。」某位前川普1.0政府官員強調，川普對關稅很執著。

近日呼籲投資人慎防「TACO交易」翻車的示警聲不斷，投資人愈來愈擔心，川普最後可能拒不退縮，執意實施高關稅，讓金融市場猝不及防。川普也對TACO的說法大為惱火，堅持8月1日期限不會再延，甚至提高銅關稅到50%。

市場人士不只擔心關稅，也擔心川普一再向Fed主席鮑爾施壓，要求降低利率，顯然侵犯央行決策獨立自主。同時，國會通過川普招牌預算法案，據獨立分析師預估，未來數年將給公共債務增添數兆美元。

某家美國大型銀行主管指出，川普政府的政策和減稅法案已「削弱美元作為穩定、可靠價值儲藏的認知」，投資人因而紛紛考慮降低美國資產曝險。但最大的顧慮是美國財政赤字膨脹，那將衝擊美國債市，最後拖垮美元。

關稅 川普

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