再度延後報復鋼鋁關稅 歐盟力拚8月1日前與美國達成貿易協議

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟將繼續延後反擊美國的鋼鋁關稅，同時尋求與美方達成協議，以免輸美商品被課徵30%關稅。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年稍早對進口鋼鐵及鋁加徵關稅，歐盟本已準備好回應，擬對價值約210億歐元（約新台幣7170億元）的美國產品加稅，但4月宣布延後實施，以爭取空間與川普政府達成更廣泛的貿易協議。

歐盟暫緩報復美國鋼鋁關稅的期限將於15日零時屆滿。川普昨天又宣布，若未能於8月1日前達成協議，將對27個成員國組成的歐盟實施全面性的30%關稅，打亂了數個月來的辛苦談判。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天告訴記者：「美國已致函告知我方即將生效的措施，除非能透過談判找到解決之道，因此我們也將延後採取我方反制措施至8月初為止。」

她補充道，與此同時，歐盟將繼續為反制措施做準備，並運用8月1日前的現有時間，透過談判解決問題。