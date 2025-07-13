快訊

中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

迴避討論是否介入台海衝突 澳洲總理「1句話」暗酸美國雙標

啦啦隊女神羚安自曝渣女過往 「同時劈腿7男」：每個人功用不同

再度延後報復鋼鋁關稅 歐盟力拚8月1日前與美國達成貿易協議

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導
三名知情人士7日告訴路透，歐盟預計不會收到美國總統川普的高額關稅函文，並且正尋求取得10%基本關稅的豁免權。圖為示意圖。路透
三名知情人士7日告訴路透，歐盟預計不會收到美國總統川普的高額關稅函文，並且正尋求取得10%基本關稅的豁免權。圖為示意圖。路透

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟將繼續延後反擊美國的鋼鋁關稅，同時尋求與美方達成協議，以免輸美商品被課徵30%關稅。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）今年稍早對進口鋼鐵及鋁加徵關稅，歐盟本已準備好回應，擬對價值約210億歐元（約新台幣7170億元）的美國產品加稅，但4月宣布延後實施，以爭取空間與川普政府達成更廣泛的貿易協議。

歐盟暫緩報復美國鋼鋁關稅的期限將於15日零時屆滿。川普昨天又宣布，若未能於8月1日前達成協議，將對27個成員國組成的歐盟實施全面性的30%關稅，打亂了數個月來的辛苦談判。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天告訴記者：「美國已致函告知我方即將生效的措施，除非能透過談判找到解決之道，因此我們也將延後採取我方反制措施至8月初為止。」

她補充道，與此同時，歐盟將繼續為反制措施做準備，並運用8月1日前的現有時間，透過談判解決問題。

關稅 川普

延伸閱讀

不再擅長交易撮合？重返白宮後美國談成協議屈指可數 川普「招牌」恐失色

美台貿易協議快了？外媒曝「口頭有望達成」：但內容有限

基本盤似因艾普斯坦案動搖 川普喊話盼滅火

川普關稅朝令夕改 貿易夥伴莫名其妙 支持者也從樂觀變疑慮

相關新聞

只是策略？談川普對歐盟新關稅 專家：對參與談判的人來說是一記耳光

美國總統川普繼續在全球範圍內揮舞關稅大棒。他最新宣布，將向歐盟和墨西哥的進口商品征收30%的關稅。此前數日，這位美國總統已經對20多個國家發出信函，宣布要征收新的關稅。

美台貿易協議快了？外媒曝「口頭有望達成」：但內容有限

美國總統川普陸續公布關稅通知函，台灣迄今尚未收到。「紐約時報」指出，美國可能即將與印度、台灣等國達成口頭協議，但恐怕會是...

再度延後報復鋼鋁關稅 歐盟力拚8月1日前與美國達成貿易協議

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天表示，歐盟將繼續延後反擊美國的鋼鋁關稅，同時尋求與美方達成協議，以免輸美商品被課徵30...

德國財長：歐盟若未與美達成公平貿易協議 須果斷反制

德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）今天表示，如果歐洲聯盟（EU）未能與美國達成「公平」貿易協議以避免關...

美國宣布對歐盟課30%關稅 捷克籲持續談判團結應對

針對川普宣布對歐盟進口商品徵收30%關稅，捷克總理費亞拉強烈關切關稅可能帶來的經濟衝擊，強調必須持續談判。其他捷克政治人...

美國放話對歐盟祭30%關稅 若美落實威脅…這兩國恐首當其衝！

歐洲各國對美國市場的曝險程度不同，因此如果美國總統川普真的落實威脅，對歐洲聯盟施加30%關稅，歐洲國家將面臨不同規模的影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。