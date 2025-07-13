只是策略？談川普對歐盟新關稅 專家：對參與談判的人來說是一記耳光

美國總統川普繼續在全球範圍內揮舞關稅大棒。他最新宣布，將向歐盟和墨西哥的進口商品征收30%的關稅。此前數日，這位美國總統已經對20多個國家發出信函，宣布要征收新的關稅。

經濟專家：可能只是川普的談判策略

全球金融機構荷商銀行（ING）高級經濟學家費希納（Inga Fechner）對德國之聲表示，過去幾周以來，歐盟談判代表一直強調同美國的相關談判進展順利，因此川普突然發布8月1日起征關稅的聲明著實令人意外。不過費希納也對德國之聲表示：「好消息是起征日期已經從7月9日延長至8月1日」。費希納甚至認為，這可能只是川普的一個「談判策略」而已。

同時，費希納也坦承，川普發出的關稅威脅對「所有參與談判、並為緩和美方情緒而付出不懈努力的人來說，都毫無疑問是一記響亮的耳光。」

這位經濟學家強調：「但畢竟我們仍然還有三周時間，這是一段蠻長的時間，在8月1日之前，讓我們看看接下來會發生什麼。」不過，費希納也表示，由於歐盟各成員國的立場不一，布魯塞爾就關稅問題形成統一應對方案的難度極大。「在後續談判中我們會看到，有些國家真的在推動對等措施，而有些國家則希望選擇息事寧人的做法。」

歐盟推遲啟動反制措施

為了避免激化矛盾，並爭取通過談判解決同美國的關稅爭議，歐盟委員會決定將啟動反制措施的時間點推遲到八月初。

歐盟委員會主席馮德萊恩周日（7月13日）宣布，推遲反制措施的啟動日期是為了觀望美方是否仍有可能與歐盟達成協議。馮德萊恩表示：「我們仍然對達成協議抱持希望。」

川普周六宣布對歐盟的關稅將自8月1日起生效；馮德萊恩表示，將力爭在月底前通過談判找到解決方案，因此歐盟委員會做出暫緩反制措施的決定是合情合理的。

由於美國方面此前就已對一系列歐盟產品啟動了關稅措施，因此按照原定計劃，歐盟針對美國價值210億歐元的反制措施本應於周一（7月14日）開始生效。但路透社從談判團隊獲悉的消息顯示，德國政府及其他一些成員國在歐盟周末舉行的表決中，主張暫緩執行反制措施，希望以此來降低未來同華盛頓談判的難度。

川普抱怨美歐貿易存在「長期、大規模且持續」的貿易逆差

周六，美國總統川普在其社媒平台Truth Social 上發布了他致歐盟委員會主席馮德萊恩的一封信，信中抱怨美歐貿易存在「長期、大規模且持續」的貿易逆差，指責擁有27個成員國的歐盟實行不公平的貿易政策和設置貿易壁壘。川普宣布將自8月1日起對歐盟進口商品征收30％關稅。

川普在信中寫道，如果「歐盟或歐盟內部的國家決定在美國境內投資建設或生產」，美國則會撤銷這些高額關稅。

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