德國財長：歐盟若未與美達成公平貿易協議 須果斷反制
德國財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）今天表示，如果歐洲聯盟（EU）未能與美國達成「公平」貿易協議以避免關稅，歐盟需要採取「果斷反制措施」。
法新社報導，克林拜耳告訴「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung），歐盟與美國仍需展開「認真且以解決問題為導向的談判」，但如果談判失敗，歐盟將需要採取「果斷反制措施，以保護歐洲的就業與企業」。
美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布，將自8月1日起對歐盟與墨西哥銷美商品課徵高達30%的關稅。在針對歐盟部分，他以美國與歐盟貿易失衡作為徵收新關稅的理由。
克林拜耳指出，美方課徵這些關稅只會造成雙輸，「歐洲依然堅定與團結：我們想要一個公平的協議」。
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