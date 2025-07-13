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美國宣布對歐盟課30%關稅 捷克籲持續談判團結應對

中央社／ 布拉格13日專電
針對川普宣布對歐盟進口商品徵收30%關稅，捷克總理費亞拉強烈關切關稅可能帶來的經濟衝擊，強調必須持續談判。美聯社
針對川普宣布對歐盟進口商品徵收30%關稅，捷克總理費亞拉強烈關切關稅可能帶來的經濟衝擊，強調必須持續談判。美聯社

針對川普宣布對歐盟進口商品徵收30%關稅捷克總理費亞拉強烈關切關稅可能帶來的經濟衝擊，強調必須持續談判。其他捷克政治人物也批評此舉對歐盟與捷克企業而言，在經濟與外交都存在風險。

美國總統川普12日宣布，將對歐盟輸美商品開徵30%關稅，預計8月1日生效。此舉引發歐盟與多位捷克政治人物的批評聲浪。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）12日接受捷克新聞通訊社（ČTK）採訪時表示，「對歐盟商品徵收30%的關稅，將對歐盟與美國的貿易關係產生負面影響」。

費亞拉表示，捷克與歐盟夥伴一致，支持持續建設性對話，以解決華盛頓與布魯塞爾之間日益升高的緊張局勢。「我們必須以團結與決心回應，以保護我們的經濟利益，並確保我們企業的公平貿易。」

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）對川普的宣布表示質疑，「我們不知道他是否幾小時後就會宣布暫停，然後假裝自己談判得多麼成功。要跟這種把全球經濟當賭博的人談判，誰都不會羨慕。」

艾達莫娃指出，儘管美方立場難以預測，歐盟仍以「適當的強度與積極性」進行談判。

捷克反對黨「不滿公民行動黨」（Ano）副主席哈夫里查克（Karel Havlíček）則批評，歐盟的關稅遠高於對英國，他無法接受美國的做法。他也批評歐盟未能推動監管改革是「又一次的失敗」，警告若不做出改變，歐洲將淪為一座「經濟上的露天博物館」。

捷克海盜黨主席賀瑞普（Zdeněk Hřib）則表示，「川普這種混亂與衝動的政策正在摧毀我們數十年來對美國的信任。」他呼籲歐盟不只要採取對等反制措施，還應加強對自身國防與經濟的投資，以減少依賴美國。

川普於12日發出最新一波關稅信函，將對歐盟輸美商品開徵30%關稅，8月1日起適用。川普以貿易不平衡為由採取此措施。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）回應表示，歐盟願意在8月1日前繼續談判，同時也警告如有必要，將採取反制措施。

關稅 美國 歐盟 捷克 川普

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