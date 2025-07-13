美國放話對歐盟祭30%關稅 若美落實威脅…這兩國恐首當其衝！

歐洲各國對美國市場的曝險程度不同，因此如果美國總統川普真的落實威脅，對歐洲聯盟施加30%關稅，歐洲國家將面臨不同規模的影響，愛爾蘭與德國則首當其衝。

法新社報導，擁有龐大製藥業的愛爾蘭，以及汽車、鋼鐵和機械工具主要銷美的德國都站在關稅衝擊前線。

法國曝險程度較低，但其航空、食品、葡萄酒及精品業者也面臨失去市場的風險。

根據美國商務部經濟分析局（BEA），歐盟整體對美國的年度貿易順差為2356億美元，僅次於中國。

在歐盟成員國之間，愛爾蘭對美貿易順差最高，達867億美元。

這很大程度上是因為輝瑞（Pfizer）、禮來（EliLilly）、嬌生（Johnson & Johnson）等美國大藥廠進駐愛爾蘭，享有當地僅15%的公司稅，相形之下美國公司稅為21%。

蘋果（Apple）、谷歌（Google）、Meta等美國科技巨擘的歐洲總部大多也設在愛爾蘭，這些企業同樣受到愛爾蘭的誘人稅制吸引。

作為歐盟最大經濟體，德國因依賴出口而尤其面臨壓力。德國受益於其大型汽車、化學、鋼鐵和機械產業，對美貿易順差達848億美元。

美國市場占賓士（Mercedes-Benz）營收23%。儘管部分營收是來自賓士在美國生產並出口的運動休旅車，但它們恐遭歐盟任何關稅報復措施打擊。

根據美國統計資料，義大利和法國對美順差分別為440億美元、164億美元；法國數據顯示的順差甚至低得多。義法兩國似乎較不會受到美國關稅影響，但部分產業仍嚴重曝險。

義法兩國的食品與葡萄酒產業將尤其遭遇衝擊，西班牙也是。

此外，法國的酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）是全球最大精品企業集團，美國占其銷售1/4。

法國對美出口約有1/5是來自航太產業，其中又以空中巴士（Airbus）為大宗。