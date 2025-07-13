美擬對墨課30%關稅衝擊台廠？學者：仍有談判空間

美國總統川普揚言對墨西哥開徵30%關稅，學者表示，東南亞和墨西哥是台廠海外布局的重點，高關稅推升成本，將影響台商競爭力，不過現在公布的稅率並非最終結果，談判仍有轉圜餘地，建議廠商待對等關稅政策明朗化後再調整因應作法。

在近岸外包趨勢下，近年來台廠陸續赴墨投資設廠，根據統計，赴墨投資台商已超過300家，主要為電子製造服務（EMS）、機械、汽車零組件和紡織等廠商，其中以「電子6哥」為代表，包括鴻海、和碩、緯創、廣達、仁寶和英業達。

川普自7日簽署延長對等關稅暫緩期至8月1日以來，已陸續發出20多封關稅函，包括致函墨西哥、歐盟領導人，通知將對墨西哥、歐盟輸美商品課徵30%的新關稅，但在8月1日生效之前，仍有斡旋空間。

中央大學經濟系教授吳大任表示，因為廠商從中國出口到美國被課徵高關稅，近年供應鏈重心移轉至墨西哥和東南亞等國，不過越南、印度、墨西哥等國的生產效率沒有中國好，加上現在又被課高關稅，成本上升，台商的競爭力受到很大影響。

但吳大任指出，川普近期對多國宣布高關稅是在做極限施壓，希望對方讓步，各國還是有機會繼續談判；台灣可能也面臨類似狀況，若最後宣布稅率達25%、30%，繼續談判還是有機會爭取較低關稅。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生表示，近期歐盟、日本、韓國、加拿大和墨西哥等國雖然收到川普關稅通知，但並不是最終稅率，各國都還有轉圜餘地，不過這的確也讓台灣談判進度增添許多不確定性。

邱達生分析，即便台積電宣布赴美再投資1000億美元，並在美國生產先進製程晶片，但川普在乎的是談判過程中「你要全盤接受」，自4月起日本政府派員赴華府談判7次，不過在汽車和稻米有些堅持，近期美國對日本宣布稅率比4月高出1個百分點，達25%。

台灣方面，邱達生指出，賴總統、行政院近日提到，談判過程會保障國民健康和權益，這可能暗示不會放行美豬美牛；但未來美國若對台灣祭出恫嚇性關稅，也不用太擔心，因為可以繼續和美國談判，對等關稅實施時間也不見得鎖死在8月1日，需觀察美國政府後續動作。

至於台廠該如何因應高關稅，吳大任表示，廠商海外買土地、蓋廠需要花很大資金，受美國關稅政策影響，部分國家可能遭遇資金撤出、資產價值大幅縮水等困境，廠商海外布局恐怕面臨資產減損的風險，建議8月1日對等關稅政策明朗化後再調整因應作法。

邱達生表示，川普目標是再工業化，但美國並非封閉的經濟體系，還是需要進口中間材、材料和設備等，墨西哥台廠目前可能面臨8月前拉貨潮，以及對等關稅正式實施後訂單暫緩狀況。面對美國課徵高關稅，企業難免心有不平，赴美投資也須考量成本，因此現在可能還在觀望階段。

根據駐墨西哥代表處經濟組估計，台灣實際對墨投資金額約30億美元，總僱用員工數逾5萬人，估計赴墨投資台商已超過300家，包括上市櫃公司及中小型重要廠商，主要投資類別涵蓋雲端或工業用伺服器、電腦、網通設備組裝、馬達、汽車零配件、塑膠射出、紡織成衣、家具、電扇等。