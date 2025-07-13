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因應川普祭30%關稅該硬該軟 歐盟內意見分歧

中央社／ 布魯塞爾12日綜合外電報導
美國總統川普揚言8月1日起對歐盟輸美商品課30%關稅，歐盟內部對如何因應看法矛盾。 美聯社
美國總統川普揚言8月1日起對歐盟輸美商品課30%關稅，歐盟內部對如何因應看法矛盾。 美聯社

美國總統川普揚言8月1日起對歐盟輸美商品課30%關稅，歐盟內部對如何因應看法矛盾；德國籲盡快達成協議以保護產業，但法國等成員認歐盟不應對美國的片面協議妥協。

綜合法新社和路透社報導，川普稍早警告將自8月1日起對歐盟輸美商品開徵30%關稅。他並在給歐盟的信函中要求歐洲取消自己的關稅，說「歐盟應允許美國完全且開放的市場准入，不向我們徵收關稅，以減少巨額貿易逆差」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）回應，30%關稅「將擾亂跨大西洋供應鏈，不利於大西洋兩岸的企業、消費者及患者」。

她說歐盟持續爭取在8月1日前達成協議，但也「將採取一切必要措施維護歐盟的利益，包括在必要時採取相應的應對措施」。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）表示，歐盟應最快於14日頒布反制措施。他告訴路透社，美方之舉「對談判工作而言如同一記耳光。這是哪門子與重要貿易夥伴打交道方式」。

歐洲智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Bruegel）資深研究員吉爾克加德（Jacob Funk Kirkegaard）表示，川普這封關稅函讓歐洲被迫採取報復手段的可能性增加，情況可能重演美中互相加徵關稅、攪亂全球金融市場的局面。

他說：「當時美中雙方同步調升關稅，之後又一同調降。雖然沒完全回到原本水準，但仍得要一起下修。」

針對川普最新關稅威脅，德國經濟部長今天呼籲歐盟在與美國的關稅談判中採取務實態度。

德國經濟部長萊歇（Katherina Reiche）在聲明中表示「歐盟現在必須在有限時間內，以務實方式與美協商出解決方案」。

她說：「談判工作必須盡快取得務實成果。」美國目前是德國最大貿易夥伴。

根據德國政府上週發布的數據，關稅風雨欲來之下，5月德國對美出口下滑7.7%，降至121億歐元。

這一降，也讓德國對美出口掉到2022年3月以來的最低。

另一方面，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲歐盟「堅決捍衛歐洲利益」。

馬克宏表示，法國「強烈反對」川普的關稅聲明，並呼籲歐盟「加大力道準備祭出可靠反制措施」，以防歐美雙方未能於8月1日期限前達成協議。

他在社群媒體上寫道：「法國全力支持歐盟執委會升高談判工作力道，爭取於8月1日前達成雙方都能接受的協議，以反映歐盟和美國等貿易夥伴之間的互重。」

政治新聞網Politico.eu報導，川普在給歐盟的關稅信裡還揚言「如你們決定提高關稅並進行報復，那無論你們加徵的幅度是多少，我方都會在原本的30%稅率上再疊加你們的加徵數額」。

川普祭出關稅信後，歐盟執委會職員被迫取消週末假日而加班；5名歐盟外交官員證實，各成員國代表們將於13日下午舉行緊急會議，作為14日在布魯塞爾的歐盟貿易部長會議的前置作業。

歐盟先前一直積極盼與美方達成一項初步協議，內容包括接受美國片面對歐洲輸美商品課10%基準關稅，但爭取特定產業像汽車、航空器與酒類等品項豁免。

歐盟早先為回應川普關稅戰而設定的第一輪對215億歐元美國銷歐商品的報復性關稅，預定7月15日零時生效，後續反制措施則涵蓋約700億歐元的美國商品。但不願具名一的一位歐洲外交官表示，若能把第一輪報復措施暫緩至8月1日可能有助於談判。

關稅 歐盟 川普

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