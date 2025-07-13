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日本失寵了！華郵：川普對日「不再特別」東京不滿淪一般亞洲國待遇

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）2月7日在白宮會晤日本首相石破茂（左）。路透
美國總統川普（右）2月7日在白宮會晤日本首相石破茂（左）。路透

華盛頓郵報報導，日本是美國數十年來的核心安全盟友，也是華府抗衡中國大陸崛起的關鍵助力，不過在被美國總統川普開出25%關稅後，日本開始意識到，即使身為美國最好的友邦，也未必擁有太多影響力。專家指出，對川普而言，日本「已經不特別」，這點也讓東京高層不滿。前日本駐美大使指出，日方還是要設法與川普談判，而結果可能是美國大贏、日本小贏。

布魯金斯研究所亞洲政策研究中心主任索里士（Mireya Solis）表示：「日本逐漸認清一項艱難的事實，也就是對川普而言，日本並不特別。到頭來，川普看到赤字時，他不會想說這是親密的安全盟友，他眼中只有赤字。」

華郵報導指出，日本是今年4月起首批與美貿易談判的國家之一，分析人士指出，華府當時希望迅速與東京達成協議，作為對抗美國最大貿易逆差來源國中國的籌碼。

但談判幾乎毫無進展。日本並未輕易接受川普政府的要求，尤其考量國內政治，石破政府難以在汽車、鋼鐵與稻米等關鍵產業上讓步。日本將在7月20日舉行參議院選舉，執政黨可能失去多數席次，恐怕造成石破下台的局面。

日本原先期望，川普能像第一任時，針對日本等盟國設立關稅配額制度。但川普很快表明，這次不會有任何豁免。

美國顧問亞洲集團日本主任Tokuko Shironitta描述：「現在日本受到和其他亞洲國家一樣的對待，這讓東京的決策者感到不滿。」

凱投宏觀公司（Capital Economics）駐新加坡亞太區研究負責人提里安特（Marcel Thieliant）則指出，「日本其實沒有太多可讓步的空間，而那些可以讓步的領域，日本方面也極為不情願。」

前日本駐美大使藤崎一郎（Ichiro Fujisaki）表示，「一旦美日關係惡化，或在其他國家眼中看起來像惡化，我認為只會鼓勵俄羅斯、北韓與中國。」

藤崎形容，即使日美無法達成完美的「雙贏」方案，東京也必須設法與川普談判，最終的結果可能會是「美國拿下大寫的勝利，日本則是小寫的勝利」。

關稅 日本 川普

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