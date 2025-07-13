紐時：美國可能與台灣達成「握手協議」談成仍有2伏筆

美國總統川普近期陸續公布對多個貿易夥伴的關稅通知信，引發部分人質疑川普似乎更傾向課徵懲罰關稅而非達成協議。截至目前台灣尚未收到信函，根據紐約時報12日報導，美國可能快要與台灣達成「握手協議」，但恐怕仍須大量後續談判；即使真的談成，美方也可能保留2位數稅率，並對輸美商品實施更高關稅。

川普4月初公布對等關稅措施，強調利用關稅作為談判籌碼，以增加美國出口和拓展美企海外市場；川普官員也稱關稅是爭取對手讓步的策略。

但3個月過去，美方僅宣布與英國和越南達成協議。根據紐時11日報導，現在越南協議也出現變數。美越至今未針對協議發表聯合聲明，三名知情人士透露，越南官員並未同意川普宣布的稅率，且談判還在進行中。其中兩人指出，川普7月2日與越南國家主席蘇林通話時，擅自重新談判部分條款，令雙方官員都感到意外。

紐時報導描述，雖然美國可能即將與印度、台灣及其他國家達成握手協議，但這些協議多半內容有限，仍需大量後續談判。即使有協議達成，川普也可能保留2位數的關稅稅率，並放話對外國產品祭出更高關稅。所謂握手協議，通常指的是口頭或非正式協議。

距離8月1日新關稅生效僅剩不到1個月，川普政府恐怕只能與一小部分國家談判協議。有些主動尋求與美方官員會晤的國家甚至還排不上日程。而川普也曾表態，不會再延後這波全球關稅。

耶魯大學預算實驗室經濟研究主任特德斯奇（Ernie Tedeschi）表示，美國對進口產品的平均實際關稅，從2025年初僅2.5%，已攀升至目前的18.7%，其中包括川普本周簽發的關稅通知信。這是自1933年以來美國平均關稅稅率的最高水準，與當年加劇大蕭條的「斯姆特-霍利關稅法」（Smoot-Hawley Tariff）高峰相當。

特德斯奇表示：「對我來說，這已經是相當明確的證據，表明川普是貿易保護主義者。我認為，這屆政府就是把關稅當成一種政策工具來用。」

亞洲協會政策研究所副所長副總裁柯特勒（Wendy Cutler）指出，川普的政策確實包含開放市場的元素，但也同時具有保護主義色彩。她認為，即使川普政府未能達成大量協議，只要與幾個主要貿易夥伴達成協議，仍能涵蓋美國相當大比例的貿易額，「如果未來3周內真的與印度、歐盟達成協議，那將非常具份量」。

對外貿易委員會主席柯文（Jake Colvin）表示，「關於關稅的整體討論重心出現如此劇烈轉變，令人震驚」。

柯文描述，川普1年前還是候選人提出徵收基礎關稅的構想，令所有人錯愕，「但現在，企業與商界幾乎認為，10%的基礎關稅可能已經是能盼望的最好結果」。