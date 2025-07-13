川普關稅威脅不斷 一文看懂華爾街股市為何持續上漲

美國總統川普關稅措施不斷，本週陸續致函各國通知8月1日起將課徵的新關稅。不同於川普4月宣布對等關稅後引發美股重挫，華爾街股市近來無畏關稅威脅而持續上漲，儘管貿易政策仍充滿不確定性。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普4月初宣布將實施高額對等關稅政策後，短短不到一週內，華爾街股市市值蒸發近12%。金融市場劇烈震盪促使川普退讓，暫緩實施對等關稅，並展開90天的談判期。

不過，自4月觸及低點以來，標準普爾500指數已甩開對貿易政策的不安，上漲26%。川普則將市場反彈視為對他重塑全球貿易行動的認可。

投資顧問公司International Capital Strategies主席芮迪克（Douglas Rediker）表示：「風險正在形成，川普現在有一種無敵感，願意在關稅問題上採取比任何人預期都還更具侵略性的立場，因為他看起來真的相信自己可以做任何事而不會受到懲罰。」

市場分析人士指出，投資人之所以能放心持續推升股價，是因為他們認為川普總會對他那些代價最高的關稅計畫讓步。

川普自7日簽署延長對等關稅暫緩期至8月1日以來，已陸續發出20多封關稅函，包括今早致函墨西哥、歐盟領導人，通知將對墨西哥、歐盟輸美商品課徵30%的新關稅，但在8月1日生效之前，仍有外交斡旋空間。

儘管標準普爾500指數昨天小跌0.3%，但整週走勢基本上呈現持平。

坎伯蘭顧問公司（Cumberland Advisors）策略顧問柯多克（David Kotok）直言：「川普說什麼不重要，因為他最後不會照他說的去做。我們喜歡這樣嗎？不喜歡…我們是否得要接受，因為也別無選擇？是的。」

一些市場分析預期，牛市仍將持續。股市專家奧夫曼-布查迪（Ulrike Hoffmann-Burchardi）近日表示，隨著美國政府和貿易夥伴達成協議，貿易政策在今年稍晚應該會變得較不動盪。

儘管關稅新聞不斷，樂觀的投資人從美國經濟韌性中獲得信心。美國5月消費者物價指數（CPI）年增率2.4%，低於川普上任時的3%；在經濟持續擴張之際，上個月美國非農就業新增14萬7000人。

不過，這種低度的經濟衝擊可能只是暫時現象，許多美國企業今年稍早已增加庫存，提供一定程度的緩衝。高盛（Goldman Sachs）經濟學家示警，光是關稅影響，今年通膨就會增加一個百分點。

除了調整對各國的關稅，川普也陸續針對個別產業加徵關稅，他日前宣布自8月1日起對進口銅徵收50%的關稅，接下來還將祭出藥品、半導體關稅。

「若市場感受到關稅動盪正在對經濟造成傷害，川普將再次受到挑戰，並被迫讓步」，雅迪尼研究公司（Yardeni Research Inc.）總裁雅迪尼（Ed Yardeni）表示，「這就是市場與川普之間的一場瘋狂之舞」。