川普揚言開徵30%關稅 墨西哥批：不公平協議

中央社／ 墨西哥市12日綜合外電報導

墨西哥政府今天發布聲明，抨擊美國總統川普稍早提出的30%關稅威脅是「不公平的協議」。

法新社報導，美國昨天就在會談中告知墨西哥，將對其輸美商品加徵30%關稅，將於8月1日生效。

墨國經濟部與外交部在聲明中表示：「我們在會議中表明，這是一項不公平的協議，我們無法接受。」

聲明還稱，墨國正積極談判並尋求替代方案，以保護雙邊企業與就業，也希望可獲豁免關稅。

墨國80%出口產品都銷往其最大貿易夥伴美國。

川普今年1月重返白宮以來，多次指責墨西哥未盡全力阻止非法移民與毒品走私，並以加徵關稅作為施壓手段。

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