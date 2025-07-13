美對歐墨徵30%關稅 歐盟：不排除反制

美國總統川普十二日在自創社群媒體真實社群張貼給歐盟和墨西哥的關稅稅率通知函，內容提到將自八月一日起，對歐盟、墨西哥輸美商品都徵百分之卅關稅。歐盟執委會主席范德賴恩回應說，如此稅率將使跨大西洋供應鏈陷入混亂，有害美歐雙方的企業、消費者與亟需醫藥的病患。

川普在致范德賴恩的通知函中寫道，歐盟應提供美國完整、開放的市場准入，且不對美國徵關稅，以縮小美國對歐盟的龐大貿易赤字。

川普也在真實社群貼出致墨西哥總統薛恩鮑姆的通知函，提到美國已因墨西哥未能阻止毒梟將強效類鴉片止痛劑芬太尼大量輸入美國，而對墨西哥加徵關稅，墨西哥雖已協助維護美墨邊境安全，但仍不夠。

川普：將對個別產業分開徵收

川普還寫道，對歐盟及墨西哥的百分之卅稅率，將與對個別產業徵的關稅分開徵收，並揚言若歐墨報復，美國將把歐墨報復的關稅稅率疊加至百分之卅上。但若歐盟願對美國開放以往封閉的市場，並消除關稅及非關稅貿易障礙，或墨西哥成功阻止芬太尼流入美國，美國願考慮調降稅率。

但范德賴恩強調，歐盟仍準備好在八月一日前與美方持續談判，以達成協議，但歐盟也會採取一切必要措施來維護利益，包括採取符合比例原則的反制措施。

美四波通知信包含歐盟與24國

根據川普在四月「解放日」後公布的對等關稅稅率，歐盟輸美商品被徵百分之廿；墨西哥雖不受對等關稅影響，但未納入美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）的墨西哥輸美商品，仍被徵百分之廿五關稅；墨西哥輸美能源和鉀肥也續徵百分之十。

川普陸續透過真實社群公布致各國領袖的通知函，自七日以來已對歐盟及廿四個國家，發出四波通知函。

另外，英國廣播公司（ＢＢＣ）巴西新聞網十一日報導，川普當天又一次讚揚受審中的巴西前總統波索納洛「為人誠懇」，並批評巴西聯邦法院的司法程序。川普還說，願與巴西總統魯拉談判，但應在某個時候，而非現在。

彭博：美印可能達成臨時協議

另外彭博資訊十二日引述知情人士報導，美印正致力達成一項臨時貿易協議，可能讓美國對印度輸美商品徵的關稅低於百分之廿，這會讓印度相對其區域內國家處於有利地位。

這些人士說，此一過渡性質的協議將預留美印持續談判的空間，在預計今年秋季美印達成更廣泛的協議前，給印方解決懸而未決議題的餘地；印度預計不會接到關稅稅率通知函，並預期美印新的貿易安排將透過聲明的形式宣布。川普政府四月對印度的稅率是百分之廿六。