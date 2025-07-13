美課關稅 印度有望低於20%

彭博引述知情人士報導，美國與印度正努力達成一項臨時貿易協議，計劃將關稅稅率降至20%以下，有助印度較其他亞洲國家處於較有利的貿易地位。

知情人士透露，印度不會收到關稅通知信，川普政府將透過聲明公布協議。

另據Politico報導，加拿大政府決定推遲對美國鋼鋁產品加徵報復關稅的計畫，原本計劃自21日起，對美國金屬產品的反制關稅從25%翻倍至50%，但川普的關稅通知函讓加拿大調整了時程。

兩位不具名的資深政府官員透露，美加雙方同意將新經濟與安全協議的談判期限延長至8月1日後，加方將不會在原定的21日，亦即先前設定的談判截止日，對美國鋼鋁採取進一步報復措施。

白宮貿易顧問納瓦羅11日接受彭博電視訪問時，則鼓勵加拿大繼續和美國談判，以降低貿易壁壘。

另一方面，美國8月1日起將對巴西產品徵收50%關稅，川普11日表示願意與巴西總統魯拉談判，但「應該在某個時候，不是現在」。