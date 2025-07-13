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川普再發關稅信 重課歐盟、墨西哥30%…8月1日起實施

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普12日發出新一波關稅最後通牒，宣布自8月起，對墨西哥和歐盟進口貨分別課徵30%的關稅，因為與這些重要貿易夥伴談判數月，仍未能達成更廣泛的貿易協議。(路透)
美國總統川普12日發出新一波關稅最後通牒，宣布自8月起，對墨西哥和歐盟進口貨分別課徵30%的關稅，因為與這些重要貿易夥伴談判數月，仍未能達成更廣泛的貿易協議。(路透)

美國總統川普12日發出新一波關稅最後通牒，宣布自8月起，對墨西哥和歐盟進口貨分別課徵30%的關稅，因為與這些重要貿易夥伴談判數月，仍未能達成更廣泛的貿易協議。

川普在社群媒體Truth Social貼出兩封信函，分別告知歐盟和墨西哥當局，若無法開出更好的條件，新稅率將從8月1日起實施。

歐盟執委會主席范德賴恩隨即發布聲明說，仍準備在8月1日前繼續努力達成協議，但世上鮮有經濟體能達到歐盟的開放程度，並遵循同樣的公平貿易規則。美國對歐盟貨品課徵30%稅率，將擾亂跨大西洋的供應鏈，若繼續推進這個稅率，歐盟也準備採取必要措施來捍衛自身利益。

過去一周來，川普陸續寄出四批關稅通知函，調整4月初「解放日」宣布的關稅水準，並邀請貿易夥伴進一步磋商。本周稍早，已接到新關稅通知的國家包括日本、南韓、加拿大和巴西。川普也宣布對進口銅徵50%關稅。

歐盟原期盼與美國談妥廣泛貿易協議後可免關稅，但川普信函顯然給這種樂觀展望大潑冷水。但信中仍預留進一步調整餘地。

川普寫道：「若你們願意敞開至今仍對美國關閉的貿易市場，並解除你們的關稅，以及非關稅障礙、政策障礙和貿易障礙，我們或許會考慮對本信函做調整。」

川普另在致墨西哥總統薛恩鮑姆信上表示，墨國已協助維護邊境安全，但做得不夠；若「成功挑戰販毒集團，並制止芬太尼走私」，美國會考慮調整。

關稅 川普

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