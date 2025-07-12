川普宣布對歐墨徵30%關稅 批墨西哥打擊毒品不力

美國總統川普今早發出最新一波關稅信函，致函歐洲聯盟、墨西哥領導人，告知將對歐盟、墨西哥輸美商品開徵30%關稅，8月1日起適用。川普還批評墨西哥在阻止販毒集團將毒品流入美國方面做得不夠。

川普（Donald Trump）4月初在「解放日」祭出對等關稅措施，對多國徵收11%至50%不等的關稅，引發全球金融市場動盪。他隨後宣布90天暫緩期，期間僅實施10%基準關稅，各國把握時間與美談判，盼爭取較低稅率。

對等關稅暫緩期原訂9日屆滿，但川普於7日簽署行政命令將暫緩期延至8月1日，並自當天起陸續透過自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）公布寫給各國領導人的信函，通知新關稅稅率。

川普今早在社群媒體發布最新一波關稅信函，分別致函墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）及歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen），告知自8月1日起，將對墨西哥、歐盟輸美商品課徵30%的關稅。歐盟面臨的新稅率高於先前4月初宣布的20%。

川普在寫給薛恩鮑姆的信中寫道，美國先前對墨西哥加徵關稅以處理芬太尼危機，墨西哥未能阻止販毒集團讓這種強效類鴉片止痛劑湧入美國，是造成美國芬太尼問題的部分原因。

他說，墨西哥已協助美國確保邊境安全，但做得還不夠多，仍未能阻止販毒集團試圖讓整個北美地區淪為毒品販運的溫床。若墨西哥成功阻止芬太尼流入美國，「我們將會考慮調整這封信的內容」。

另外，川普寫給范德賴恩的信中提到，若歐盟有意排除關稅及非關稅的貿易壁壘，美國也許會考慮調整信件內容。

川普在兩封信中都寫道，若墨西哥、歐盟提升對美關稅，美國會再加上同樣數字的關稅。但他也語帶保留表示，這些關稅可能會根據美國與對方的關係而「上修或下調」。

川普至今已分4波，寄出給日本、韓國、菲律賓、加拿大、巴西等24國及歐盟的關稅信函，其中未包含台灣。

針對台美談判的部分，行政院今天表示，談判持續進行中，已初步約定下一輪實體磋商。率領台灣談判團隊的行政院副院長鄭麗君說，目前進入關鍵階段，台灣將致力在8月1日期限前完成談判，且會持續維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全。

鄭麗君指出，台灣若收到信，也非代表目前台美談判完成後的結果，台美談判仍在持續進行中，雙方都表達希望在8月1日的期限前完成協議，屆時將有最終結果。

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