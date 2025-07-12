川普祭35%關稅 加拿大經濟吹寒風！台商皺眉嘆生意難做

美國宣布對加拿大進口商品開徵35%關稅，為加拿大低迷的經濟再添寒風。關稅不僅帶來裁員失業，也將導致物價上漲，民眾消費力大降，不少加拿大台商大嘆生意難做。

美國總統川普於美東時間10日晚間發出最新一波關稅信函，致函加拿大總理卡尼（Mark Carney），告知將對加國輸美商品開徵35%關稅，8月1日起適用，使美加貿易戰升溫。

聽到美國總統川普（Donald Trump）再放狠話拉高關稅的消息，多倫多度小月餐廳台裔老闆徐弘益皺起眉頭說：「東西又要變更貴了。」

他說，美國對加拿大課稅，加拿大也會對美國採取報復性關稅，商品價格都將水漲船高。

開餐廳有許多食材、物料都仰賴進口，徐弘益儘量尋找非美國商品做為替代品，但是肉品、海鮮多數還是依賴美國貨。他說：「一箱25公斤裝的雞肉價格，最近就漲了15%。」

經營餐廳成本不斷攀升，讓徐弘益大呼吃不消，最近正考慮不再繼續和台灣「度小月」合作，如此可省下品牌權利金，緩解資金壓力。

在溫哥華經營加工食品的華裔商人劉傑西去年起就籌備將商品銷至美國，但如今棋局大亂。他說：「關稅帶來了不確定性，因為商品在美國定價會變貴，銷售會受影響。」

就算加拿大市場也可能會萎縮，劉傑西預測經濟低迷將導致業績下滑。「雖說民以食為天，但每個人能省則省，連吃飯的預算都會降低的，最近裁員風起，很多人已出現財務危機。」

前卑詩省台灣商會會長曾耀華從事建築和汽車業，他說，除了農產品外，汽車、金屬、木材等都是直接受衝擊的產業。「大家都很頭痛，最令人沮喪的不是『課關稅』，而是『變來變去』，商場最怕不確定性，如今沒有人能確定哪一天關稅真的會上路？稅率究竟多少？過去美國總統說話一言九鼎，現在說話沒有信用可言。」

美國表示，若符合「美墨加協定」（USMCA）的商品可以豁免關稅，但要符合USMCA的規定，必須要提交很多原產地的文件和說明資料，最終再獲得審批，這對企業又是一個大負擔。

美國是加拿大第一大出口地，佔比75%以上的總出口量。曾耀華說：「雞蛋長期放在一個籃子，現在要嚐到苦頭了。」他希望加拿大能在8月1日前與美國談定新的貿易協定。

加美雙方在6月聲稱，原本要在7月21日前達成協定。在加美兩國執業的國際貿易律師沃納 （Mark Warner） 猜測，川普突然宣布35%關稅，可能是雙方談判進展不太順利。「美國可能希望加拿大做出更多讓步，但隨著期限臨近，他們感到沮喪，所以施加更大壓力。」

川普宣布關稅之際，加拿大外交部長安南德（Anita Anand）正在亞洲訪問，先是造訪日本，加日雙方共同強調經濟和安全合作的重要性，並簽署了「情報保護協定」。隨後安南德至馬來西亞參加東協外交部長峰會，並在當地與中國外長王毅會晤。

安南德表示，渥太華正努力爭取與東協達成自由貿易協定。她也表示和中國定期溝通很重要，接下來將和中國舉行經貿會議和磋商緝毒問題。

加拿大和歐盟6月簽署「安全與防務夥伴關係協議」，開啟了跨大西洋合作的新紀元；如今加拿大繼續強化與亞洲夥伴的聯繫，進一步分散經貿市場，降低對美國的依賴。