川普丟關稅炸彈 全球剉著等…這國家領導人竟喊「很榮幸收到信」

美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，雖然對全球大多數領導人來說，美國總統川普的關稅信帶來大麻煩；但對緬甸領導人敏昂萊而言，卻將這份公報解讀為對其陷入困境、孤立且飽受詬病軍政府的認可。

據緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」11日的報導，敏昂萊說「很榮幸」收到川普宣布新關稅的信函。敏昂萊是緬甸軍事領導人，在2021年推翻民選政府取得該國政權。這封信宣布自8月1日起，美國將對緬甸出口的商品課徵40%的新關稅，而報導則表示「真誠的感謝」。

美國與大多數西方國家還未承認軍政府為合法政府。聯合國與其他人權組織指責軍方為保住權力，在戰爭期間觸犯戰爭罪；美國、英國及歐盟都對緬甸軍方實施制裁，華府與大多數西方國家皆已不在緬甸派駐正式授權的大使，這種外交冷淡一直讓緬甸執政將領感到不滿。

但敏昂萊卻將關稅信函解讀為，「鼓勵繼續參與美國非凡的經濟」，還補充若有需要可「儘速派遣高階談判小組赴美與其展開討論」。敏昂萊也要求華府解除並放鬆對緬甸的經濟制裁，「因其阻礙兩國與雙方民眾的共同利益與繁榮」。

「緬甸環球新光報」說，敏昂萊也高度評價川普強有力的領導，是「用真正的愛國精神，帶領國家走向繁榮昌盛，不斷在全球舞台上促進和平」。他還感謝川普「對廣播機構與其資金進行的管理，這些機構與資金有時會加劇現有衝突」。CNN說這是指川普削減自由亞洲電台與美國之音等媒體的資助。這兩間媒體的報導在緬甸廣受歡迎，隨著軍政府打壓自由媒體，更顯其重要。

對於川普稱前總統拜登2020的勝選存在著舞弊，報導引述敏昂萊說法，「與美國總統在2020年大選期間遭遇的挑戰相似，緬甸也經歷嚴重的選舉舞弊與嚴重違規」。這是指諾貝爾獎得主翁山蘇姬與所領導的全國民主聯盟以壓倒性優勢連任。儘管國際觀察員認為選舉自由公正，軍方卻無根據地宣稱存在大規模舞弊，幾周後軍方發動政變，結束緬甸長達十年的民主實驗。