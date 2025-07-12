快訊

雨具拿出來！雙北等5縣市大雨特報 一路下到晚上

114分科數乙／首度加考…考生寫完全笑了！素養、機率題多 試題解答看這裡

114分科數乙／大魔王再度缺席！首度加考「中間偏易」 考生樂：寫起來很順

聽新聞
0:00 / 0:00

免收川普關稅信？印度力拚臨時貿易協議 彭博：稅率有望低於20%

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國務卿魯比歐（右）和印度外交部長蘇杰生（左）1日在華府特區國務院握手合影留念。圖／法新社
美國國務卿魯比歐（右）和印度外交部長蘇杰生（左）1日在華府特區國務院握手合影留念。圖／法新社

彭博社報導，美國印度正努力達成一項臨時貿易協議，可能會將課徵的關稅稅率降到20%以下，使印度相對於所處地區的國家，處於比較有利的位置。

有別於其他本周收到關稅通知函的國家，印度可能不會收到這類信函。彭博社引述知情人士說法指出，這項貿易協議預計會透過聲明公布。

美印間的臨時貿易協議可能將基準關稅設定在20%以下，低於最初提議的26%。這項協議可能包括允許美印兩國針對關稅稅率持續協商的措辭，作為預計今年秋季達成的最終協議的一部分。

這份臨時貿易協議將給予印方時間，讓他們在達成更廣泛的貿易協議前，處理懸而未決的問題。不過，尚不清楚臨時協議最終敲定的時間。

印度商業和工業部及美國白宮和商務部都未回應此事。

關稅 美國 川普 印度

延伸閱讀

備戰關稅衝擊！洪申翰：低薪勞工減班休息 可申請參訓津貼

川普關稅政策未明 專家：新加坡恐因貿易導向受波及

一切等8月1日再說 加拿大暫緩報復川普35%新關稅

對等關稅協商卡關！郭正亮揭台「2產業」最慘：恐怕撐不住

相關新聞

免收川普關稅信？印度力拚臨時貿易協議 彭博：稅率有望低於20%

彭博社報導，美國和印度正努力達成一項臨時貿易協議，可能會將課徵的關稅稅率降到20%以下，使印度相對於所處地區的國家，處於...

川普丟關稅炸彈 全球剉著等…這國家領導人竟喊「很榮幸收到信」

美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，雖然對全球大多數領導人來說，美國總統川普的關稅信帶來大麻煩；但對緬甸領導人敏昂萊...

石破茂想擺脫依賴…美日近期關係引關注 魯比歐宣稱沒分歧

日本首相石破茂本週提到日本在安全保障與能源領域「必須努力擺脫」對美國的依賴，對此美國國務卿魯比歐淡化外界對於美日關係的擔...

川普政策奏效 美本會計年度關稅收入累計破千億美元

根據美國財政部今天發布的報告，由於總統川普擴大實施關稅，美國6月關稅收入再度激增，累計關稅收入首度在單個會計年度超過10...

川普關稅政策未明 專家：新加坡恐因貿易導向受波及

新加坡副總理顏金勇將前往美國商討新加坡藥品出口的關稅減免事宜，儘管美方對新加坡目前課徵的關稅相對較低，但未來是否調整尚未...

魯比歐稱川習有意會晤 學者：關鍵在8月關稅會談

中國外長王毅與美國國務卿魯比歐昨天會面，魯比歐稱兩國領導人有意會晤，但中國外交部隻字未提。中國學者分析，顯示美方的意願比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。