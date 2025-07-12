免收川普關稅信？印度力拚臨時貿易協議 彭博：稅率有望低於20%

彭博社報導，美國和印度正努力達成一項臨時貿易協議，可能會將課徵的關稅稅率降到20%以下，使印度相對於所處地區的國家，處於比較有利的位置。

有別於其他本周收到關稅通知函的國家，印度可能不會收到這類信函。彭博社引述知情人士說法指出，這項貿易協議預計會透過聲明公布。

美印間的臨時貿易協議可能將基準關稅設定在20%以下，低於最初提議的26%。這項協議可能包括允許美印兩國針對關稅稅率持續協商的措辭，作為預計今年秋季達成的最終協議的一部分。

這份臨時貿易協議將給予印方時間，讓他們在達成更廣泛的貿易協議前，處理懸而未決的問題。不過，尚不清楚臨時協議最終敲定的時間。

印度商業和工業部及美國白宮和商務部都未回應此事。