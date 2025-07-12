川普政策奏效 美本會計年度關稅收入累計破千億美元

根據美國財政部今天發布的報告，由於總統川普擴大實施關稅，美國6月關稅收入再度激增，累計關稅收入首度在單個會計年度超過1000億美元，並讓6月意外出現270億美元的預算盈餘。

路透社報導，財政部的數據顯示，關稅正在開始成為聯邦政府的重要收入來源，6月關稅收入創下新高紀錄，總額達到272億美元，為去年同期的4倍，扣除退稅後的淨額為266億美元。

川普把關稅收入視為可觀的收入來源，以及推動非貿易外交政策的利器，今天發布的預算結果很可能將強化他自己的這項觀點。川普8日表示，在他8月1日對美國貿易夥伴開徵更高的「對等」關稅後，「大筆資金」將會開始流入。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在社群平台X上表示，這項結果顯示美國正在收穫川普關稅政策帶來的成果。

貝森特說：「在總統川普努力奪回我國的經濟主權時，今天發布的每月財政報告顯示關稅收入創下新高，而且沒有通貨膨脹問題！」

在2025會計年度的頭9個月，關稅收入總額累計達到創紀錄的1133億美元，淨額為1080億美元，整體收入幾乎是前一年度同期的兩倍。美國政府的會計年度將於9月30日截止。

根據這些數據，關稅現在成為聯邦政府第4大收入來源，僅次於個人預扣稅收（在本會計年度達2.683兆美元）、個人非預扣稅收（9650億美元）與企業稅（3920億美元）。