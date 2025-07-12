川普關稅政策未明 專家：新加坡恐因貿易導向受波及

新加坡副總理顏金勇將前往美國商討新加坡藥品出口的關稅減免事宜，儘管美方對新加坡目前課徵的關稅相對較低，但未來是否調整尚未明朗。經濟專家警告，若美方提高對新加坡課稅基準，將衝擊出口表現，拖慢下半年經濟成長動能。

川普（Donald Trump）日前表示，預計對剩餘大多數的貿易夥伴，實施15%或20%的全面性關稅。新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額持續成長，美國對新加坡呈現貿易順差，新加坡是唯一對美出現逆差的東協（ASEAN）國家。川普先前公布，新加坡被課徵10%的關稅，稅率相對較低。

川普是否對新加坡課徵新的稅率，仍為未知數。星展銀行高級經濟師蔡漢廷近日在聯合早報報導中表示，川普威脅美國將對大多數貿易夥伴徵收更高關稅，凸顯了美國貿易政策的不可預測性，也會給依賴貿易的新加坡經濟成長帶來趨緩風險。

野村證券首席經濟師帕拉修里斯（Euben Paracuelles）認為，如果稅率上升，新加坡經濟勢必受影響，該國是一個非常開放的經濟體，如果美國實施更高的關稅，推高貿易壁壘和營運環境充滿更多變數，進而使全球經濟放緩，間接衝擊新加坡。

「即使新加坡被徵收的關稅低於其他國家，美國如果對進口藥品和電子產品徵收產品關稅，就會直接衝擊新加坡經濟。」

新加坡副總理兼貿工部長顏金勇將前往美國，商討新加坡藥品出口的關稅減免事宜，以減輕關稅措施造成的經濟衝擊，他曾表示，儘管新加坡經濟上半年表現相對穩健，未來幾個月的成長有可能趨緩。

報導指出，馬來亞銀行經濟師李順榮估算，在藥品和半導體出口獲得關稅豁免的情況下，若新加坡對美其他出口商品仍被徵收10%的基準關稅，實際負擔的有效稅率約為5.2%；若基準稅率提高一倍至20%，有效稅率則上升至8.8%。所謂有效稅率是根據新加坡對美出口中實際被課徵關稅的商品比重，以加權方式計算出的平均稅負水準。

由於藥品和半導體占新加坡對美出口比重甚高，若多數被豁免課稅，整體平均稅率低於名目稅率。李順榮指出，若美國關稅進一步提高，將對新加坡下半年出口表現造成額外壓力。他預期出口增速將有所放緩，但非衰退。鑑於新加坡對國際貿易的依賴程度，該國的經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。