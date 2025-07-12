石破茂想擺脫依賴…美日近期關係引關注 魯比歐宣稱沒分歧

日本首相石破茂本週提到日本在安全保障與能源領域「必須努力擺脫」對美國的依賴，對此美國國務卿魯比歐淡化外界對於美日關係的擔憂，表示「沒有戲劇性事件或分歧」。

路透社報導，魯比歐（Marco Rubio）11日也向媒體表示，不贊同有報導稱美國向日本施壓以大幅增加日方的國防開支（日本稱防衛費）。他主張華府是「鼓勵」東京當局投資特定能力，並不等於「要求」。

魯比歐在馬來西亞出席區域會議後向媒體表示，「這與投入金錢多寡關係不大，而是關乎他們能採取哪些具體作為」。

日本媒體上月披露，美國總統川普政府要求日本與其他亞洲盟友增加國防支出到國內生產毛額（GDP）的5%，與美方對北大西洋公約組織（NATO）成員國的要求一致。

英國「金融時報」（Financial Times）上月報導，美國要求日本增加比先前要求還多的國防支出後，日本取消雙邊防長與外長的年度會議。

另外，川普本週稍早宣布將在8月1日向日本祭出25%對等關稅，作為他全球關稅政策的一部分，此舉進一步使日本感到不滿。

石破茂本月10日表示，日本必須努力在安全保障（國防）、糧食與能源領域，擺脫對美國的依賴，尋求自立。

魯比歐11日被問及石破茂這番話時回應，「美國與日本有非常牢固與良好的關係，而這部分不會改變」。

他也說：「如果有人在尋找什麼戲劇性事件或不和…那就錯了，因為事實是，我們與日本的關係非常穩固。」

魯比歐也表示，不應該負面解讀石破茂這番言論。

他表示：「日本軍力變得更有強大，對我們來說並不是遭到冒犯，而是讓我們受到鼓舞。」

美國前總統拜登執政時期的白宮前官員強斯東（Christopher Johnstone）分析，美日之間的貿易摩擦、國防支出壓力與美國安全承諾的不確定性，可能使雙方的緊張關係達到一個世代以來的高點。他也指出，東京當局欲減少對美依賴，是「知易行難」。

目前在美國顧問公司「亞洲集團」（The Asia Group）任職的強斯東也表示，「若兩國在8月1日前談妥貿易協定，這種緊張可能會緩解…但石破茂的發言反映出真實且普遍的情緒」。