魯比歐稱川習有意會晤 學者：關鍵在8月關稅會談

中國外長王毅與美國國務卿魯比歐昨天會面，魯比歐稱兩國領導人有意會晤，但中國外交部隻字未提。中國學者分析，顯示美方的意願比中方強烈，但會面仍需合適氣氛，關鍵在接下來的一、兩個月，雙方8月討論經貿問題時，關稅、技術封鎖方面有無進展。

這是美國總統川普（Donald Trump）1月展開第二個任期以來，美中外長首度面對面會談。據中國外交部發布的通稿，雙方均認為會晤是積極且具建設性的，同意加強各層級對話。王毅表示，希望美方以合作共贏為目標制定對中政策，與美方找到中美正確相處之道。

魯比歐（Marco Rubio）則表示，與王毅進行具有建設性且正面的會談，並在回應記者提問川普與中國國家主席習近平是否可能舉行會談時，表示可能性很高，雙方都有強烈的會談意願，但目前還沒有確切日期；中方通稿則隻字未提「川習會」。

上海復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯接受中央社訪問時表示，這說明美方意願比中方更強烈，但對中方而言可能還需要一個過程，訪中需有合適的條件和氣氛。

關於合適的條件及氣氛何時會到位，吳心伯表示，接下來的一、兩個月很關鍵，雙方8月又要談經貿問題，在關稅、技術封鎖、實體制裁等方面有無進展；另外在外交、人文等其他領域之間的關係有無進展，「如果有的話，我想這個氣氛是比較有利的」。

吳心伯稱，昨天的會面表明川普第二任期內中美兩國外交部門之間開始接觸，但「這場會面是姍姍來遲的」。一般而言，美國新政府上台後，美國國務卿會在一、兩個月內訪中，或如拜登政府時期做法，美國國務卿在阿拉斯加與中方會面，但此次美國新政府上台6個月後，中美兩國外交部門的負責人才首次見面。

吳心伯也提到，儘管兩國外交部門的會面是「遲到的」，但仍必要且重要。這場會面為兩國外交機構間各層級的互動確立共識，預計未來能看到更多互動。他說，習近平在6月5日跟川普通話時，講到中美間要展開外交、軍事、執法等方面交流，這次的會晤可能也在推動兩國其他部門間重新建立聯繫，進行對話。

國際問題專家、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向中央社表示，目前中美關係的現狀為貿易框架協議難被足夠填充、戰略軍事競賽上美國衝勁十足，這次的外長會談對中美關係的影響甚微。

美國和中國5月在日內瓦舉行的會談中達成協議，雙方同意大幅降低高額關稅，為期90天。美中貿易戰休兵期將於8月中旬到期。