快訊

哈根達斯「10元多一球」迎國際冰淇淋節！萊爾富、大潤發和全聯也有優惠

地牛翻身！13時38分東南部海域規模4.0地震 最大震度2級

醫療體系人力荒！過來人揭原因點名「4科系以外都低薪」 同行淚讚

魯比歐稱川習有意會晤 學者：關鍵在8月關稅會談

中央社／ 北京12日電
中國大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐11日在馬來西亞吉隆坡會面。 中新社
中國大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐11日在馬來西亞吉隆坡會面。 中新社

中國外長王毅與美國國務卿魯比歐昨天會面，魯比歐稱兩國領導人有意會晤，但中國外交部隻字未提。中國學者分析，顯示美方的意願比中方強烈，但會面仍需合適氣氛，關鍵在接下來的一、兩個月，雙方8月討論經貿問題時，關稅、技術封鎖方面有無進展。

這是美國總統川普（Donald Trump）1月展開第二個任期以來，美中外長首度面對面會談。據中國外交部發布的通稿，雙方均認為會晤是積極且具建設性的，同意加強各層級對話。王毅表示，希望美方以合作共贏為目標制定對中政策，與美方找到中美正確相處之道。

魯比歐（Marco Rubio）則表示，與王毅進行具有建設性且正面的會談，並在回應記者提問川普與中國國家主席習近平是否可能舉行會談時，表示可能性很高，雙方都有強烈的會談意願，但目前還沒有確切日期；中方通稿則隻字未提「川習會」。

上海復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯接受中央社訪問時表示，這說明美方意願比中方更強烈，但對中方而言可能還需要一個過程，訪中需有合適的條件和氣氛。

關於合適的條件及氣氛何時會到位，吳心伯表示，接下來的一、兩個月很關鍵，雙方8月又要談經貿問題，在關稅、技術封鎖、實體制裁等方面有無進展；另外在外交、人文等其他領域之間的關係有無進展，「如果有的話，我想這個氣氛是比較有利的」。

吳心伯稱，昨天的會面表明川普第二任期內中美兩國外交部門之間開始接觸，但「這場會面是姍姍來遲的」。一般而言，美國新政府上台後，美國國務卿會在一、兩個月內訪中，或如拜登政府時期做法，美國國務卿在阿拉斯加與中方會面，但此次美國新政府上台6個月後，中美兩國外交部門的負責人才首次見面。

吳心伯也提到，儘管兩國外交部門的會面是「遲到的」，但仍必要且重要。這場會面為兩國外交機構間各層級的互動確立共識，預計未來能看到更多互動。他說，習近平在6月5日跟川普通話時，講到中美間要展開外交、軍事、執法等方面交流，這次的會晤可能也在推動兩國其他部門間重新建立聯繫，進行對話。

國際問題專家、中國人民大學國際關係學院教授時殷弘向中央社表示，目前中美關係的現狀為貿易框架協議難被足夠填充、戰略軍事競賽上美國衝勁十足，這次的外長會談對中美關係的影響甚微。

美國和中國5月在日內瓦舉行的會談中達成協議，雙方同意大幅降低高額關稅，為期90天。美中貿易戰休兵期將於8月中旬到期。

魯比歐 關稅 習近平 王毅 川習會 川普 中美關係

延伸閱讀

亞洲行與陸外長王毅在大馬面談 美國務卿：川習極可能會面

王毅：真在乎台海和平穩定就要堅決制止台獨勢力坐大

王毅會魯比歐：應將兩國元首重要共識轉化為具體政策

陸官媒證實：王毅會見美國國務卿魯比歐

相關新聞

石破茂想擺脫依賴…美日近期關係引關注 魯比歐宣稱沒分歧

日本首相石破茂本週提到日本在安全保障與能源領域「必須努力擺脫」對美國的依賴，對此美國國務卿魯比歐淡化外界對於美日關係的擔...

一切等8月1日再說 加拿大暫緩報復川普35%新關稅

美國總統川普10日函告加拿大總理卡尼（Mark Carney），揚言將從8月1日開始，對加拿大出口至美國的產品加徵35%...

魯比歐稱川習有意會晤 學者：關鍵在8月關稅會談

中國外長王毅與美國國務卿魯比歐昨天會面，魯比歐稱兩國領導人有意會晤，但中國外交部隻字未提。中國學者分析，顯示美方的意願比...

關稅戰衝擊 德國外貿協會：中國原輸美產品正轉向歐洲

德國外貿協會（BGA）主席揚杜拉近日表示，中國對德國的出口相較一年前大幅增加，這是美國總統川普關稅戰的直接後果，「無法輸...

比天災還可怕？外媒直指「辣個男人」是台積電最大致命威脅 招數令人膽寒

隨著AI技術迅速發展，全球對高效能晶片的需求激增，台積電（TSMC）成為這波熱潮中最主要的受益者之一。無論在先進製程還是封裝技術方面，台積電皆展現領先優勢，鞏固其全球半導體產業龍頭地位。

對巴西徵50%關稅恐被「以牙還牙」 川普稱願談判：不是現在

美國總統川普宣布8月1日起對巴西產品徵收50%關稅，理由與巴西當局對前總統波索納洛的調查有關，川普今天表示願意與巴西總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。