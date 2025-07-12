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關稅戰衝擊 德國外貿協會：中國原輸美產品正轉向歐洲

中央社／ 台北12日電
德國外貿協會指出，中國對德國的出口相較一年前大幅增加，這是美國總統川普關稅戰的直接後果。圖為中國快時尚巨頭Shein。 路透
德國外貿協會指出，中國對德國的出口相較一年前大幅增加，這是美國總統川普關稅戰的直接後果。圖為中國快時尚巨頭Shein。 路透

德國外貿協會（BGA）主席揚杜拉近日表示，中國對德國的出口相較一年前大幅增加，這是美國總統川普關稅戰的直接後果，「無法輸往美國的，如今加大力度轉向歐洲市場」。

綜合德國之聲中文網、路透社報導，揚杜拉（Dirk Jandura）10日做了上述表示，並稱「中國對德國出口比前一年躍增，並非偶然」。

據中國海關數據，5月中國對美國出口銳減34.5%，跌幅為2020年COVID-19疫情爆發以來最大。相形之下，中國對歐出口則上升12%。

報導引述據德國聯邦統計局數據表示，1至5月，從中國的進口增加逾10%，達675億歐元。

德國外貿協會表示，過去數週有關航空貨運和貨櫃業務的數據顯示，可能還有明顯更多的商品湧向歐洲。

由於美國高關稅，中國電商對美出口急劇下跌，據諮詢公司Aevean分析，5月年減43%。該公司負責人Marco Bloemen表示，這一趨勢預計還將繼續，「6月對歐洲的電商出口預計將增加」。

德國零售業協會（HDE）主席Alexander von Preen表示，來自中國電商平台如Shein、Temu的競爭加劇，而川普的貿易政策也是原因之一，因為進入美國市場更困難，「這些商品轉而湧向歐洲」，特別是德國玩具行業備受衝擊。

揚杜拉表示，「中國出口上升，不單是美國關稅的後果，也是大規模產能過剩的明顯症狀」。中國在許多行業的生產大於自身需求，將過剩產品以廉價充斥世界市場，「這並非經濟實力的彰顯，而是本國問題的出氣閥：內需疲弱、關鍵工業產能過剩、日益不確定的個人消費」。

揚杜拉表示，中國出口過剩對雙邊關係構成新的挑戰，「我們亟需與中國達成可靠的協議」，以管控這一趨勢。

他呼籲與中國達成投資協定，「在全球競爭中，需要的不是防護柵欄，而是明確的規則」，目前被擱置的所謂「全面投資協定」是確保標準、穩定市場的槓桿。

關稅 美中關係 德國 川普

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