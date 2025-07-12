一切等8月1日再說 加拿大暫緩報復川普35%新關稅

美國總統川普10日函告加拿大總理卡尼（Mark Carney），揚言將從8月1日開始，對加拿大出口至美國的產品加徵35%關稅，但同時延長了兩國貿易談判的最後期限。Politico報導，加拿大政府決定推遲對美國鋼鋁產品加徵報復關稅的計畫。

加拿大總理辦公室表示，川普與卡尼在關稅通知函發出當天並未通話，但兩國高層官員已有會晤，隨後川普發出通知函。一位匿名白宮官員透露，川普政府計畫僅對不符合2020年《美墨加協定》（USMCA）規定的商品徵收新關稅，但具體細節仍將由川普拍板決定。

與其他國家不同，加方官員對關稅通知函似乎並未感到驚慌，卡尼也繼續休假。一位匿名加國外交官表示：「我們照常前進！」川普11日受訪時說，他寫給卡尼的貿易函「是昨天寄出的，他們有打電話過來。我認為反應還算不錯。所以，我們就看看接下來會發生什麼。」

川普已在6月將進口到美國的所有鋼鋁產品關稅翻倍至50%，儘管來自加拿大鋼鐵產業、工會和地方省長持續施壓，渥太華當局至今仍未作出對等回應。

據報導，卡尼政府原本計畫將自21日起，對美國金屬產品的反制關稅從25%翻倍至50%，但川普的關稅通知函讓卡尼調整了時程。2位不具名的資深政府官員透露，美加雙方同意將新經濟與安全協議的談判期限延長至8月1日後，加方將不會在原定的21日，亦即先前設定的談判截止日，對美國鋼鋁採取進一步報復措施。

一位不具名官員表示：「一切都延到8月1日。」

在談判期間，加拿大目前對美國鋼鋁產品徵收的25%反制性關稅將維持不變。但若雙方在新的期限前未能達成協議，彼此均揚言將提高並擴大針對對方商品的關稅。

這已是美加談判期限第二次延後，卡尼在「X」發文表示：「在目前與美國的貿易談判中，加拿大政府始終堅定地捍衛本國勞工和企業。我們將繼續如此，並朝著修訂後的8月1日最後期限努力。」卡尼將於15日會晤內閣討論談判事宜，並於22日與各省省長開會。