比天災還可怕？外媒直指「辣個男人」是台積電最大致命威脅 招數令人膽寒

隨著AI技術迅速發展，全球對高效能晶片的需求激增，台積電（TSMC）成為這波熱潮中最主要的受益者之一。無論在先進製程還是封裝技術方面，台積電皆展現領先優勢，鞏固其全球半導體產業龍頭地位。

然而，這股成長動能可能遭遇阻力。科技媒體Wccftech報導指出，美國前總統川普選舉期間強調，若再次當選，將對台灣出口至美國的晶片加徵高額關稅。該媒體形容這項政策對台積電而言如同「氪星石」（Kryptonite），氪星石一詞源自「超人」漫畫，是能削弱超人力量的物質，用來比喻台積電在AI領域雖強大，卻可能無法抵擋來自美國的貿易壓力，暗示恐為AI領域中的最大弱點。

川普多次聲稱，台灣竊取了美國的晶片技術，並將對未在美國設廠的企業實施貿易限制。為應對潛在風險，台積電早已宣布在美國投資超過1000億美元（約新台幣3.2兆元），於亞利桑那州興建晶圓廠與先進封裝設施，期望透過在地生產減輕未來可能出現的關稅衝擊。

美國商務部長霍華德·魯特尼克（Howard Lutnick）近日表示，晶片是否被課稅最終仍由總統決定。他指出，川普有意對未在美生產的企業徵收「很高」稅率，但對於已在美投資建廠的企業，則可能提供一段緩衝期，顯示其政策將與製造地點密切掛鉤。

外媒分析，即使未來課徵的關稅僅為10%，對高度依賴台灣本地供應鏈的台積電而言，仍將造成重大衝擊。這不僅會影響其營運成本，也可能連帶衝擊蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等主要客戶，使其面臨產品價格上升或利潤壓縮的壓力。

目前，美國政府預計將在8月1日之前宣布是否實施相關晶片關稅政策。此決策不僅對台積電未來策略佈局具有深遠影響，也可能改變全球半導體供應鏈格局，後續發展備受全球科技業界關注。