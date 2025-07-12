對巴西徵50%關稅恐被「以牙還牙」 川普稱願談判：不是現在

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中央社／ 聖保羅11日專電
美國總統川普。 新華社
美國總統川普。 新華社

美國總統川普宣布8月1日起對巴西產品徵收50%關稅，理由與巴西當局對前總統波索納洛的調查有關，川普今天表示願意與巴西總統魯拉談判，但「應該在某個時候，不是現在」。

根據BBC巴西新聞網報導，川普（Donald Trump）今天再次讚揚波索納洛（Jair Bolsonaro），稱他「為人誠懇」，並批評巴西聯邦法院的司法程序。

在任期間與川普交好的波索納洛於2022年巴西總統大選中敗給魯拉，魯拉重新掌權後，司法當局指控波索納洛涉嫌發動陰謀政變以推翻大選結果。川普強烈批評巴西起訴波索納洛，稱他是「獵巫」行動受害者。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）視川普的發言「嚴重」干預巴西司法系統，重申波索納洛和他的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）應對巴西與美國之間的貿易危機負責。

魯拉說，巴西將冷靜回應，但可能啟動「經濟對等法」，包括對美國商品徵收對等關稅、暫停貿易協定，以及限制專利或專利使用費。此外，巴西也可能尋求世界貿易組織（WTO）的支援。

川普9日致函魯拉，宣布將對巴西產品徵收50%關稅，巴西政府認為這封信具有冒犯性，並表示將以牙還牙。但川普在信中威脅，如果巴西也進行報復，將進一步提高關稅。

美國是巴西出口第2大買家，僅次於中國。如果新關稅措施落實，預計鋼鐵、石油、肉類、咖啡和橙汁等行業可能受到最大影響。其中橙汁將近一半的產品出口到美國，行業人士表示，這種情況不可持續。

巴西政府數據顯示，美國對巴西存在貿易順差，與川普對巴西產品徵收高關稅的理由相矛盾。

中國批評川普，並表示可作為巴西主要貿易夥伴提供幫助，但巴西對美出口項目與中國不同，美國主要購買製成品，中國則專注於大豆、石油和鐵礦石。儘管牛肉、石油和礦石等產品可以重新定向，但由於全球供應量大，價格難免受損。

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