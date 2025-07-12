美國務卿：收到關稅通知函 仍然有談判空間

美國國務卿魯比歐10日表示，東南亞國家相較於世界其他地區可能獲得「更好的」關稅，並表示，美國擬下周與日本會談；魯比歐說，關稅通知函為市場畫出基準線，但並不阻止各國與美國談判來修改關稅數字的機會。

魯比歐近日訪問馬來西亞，參與包括東協（ASEAN）外長會議等一系列會議。

針對美國本周陸續寄送關稅通知函，目前已累積達23國，魯比歐向媒體表示，歸根結柢，許多東南亞國家的關稅稅率其實將會比世界其他地區更好；魯比歐也指出，這些談判仍在繼續進行，美國下周會和日本談，也會跟在場的幾乎每一個國家談。

魯比歐指出，美方高層代表將在下周前往在日本舉行的世界博覽會，成員包括商務部長盧特尼克、副國務卿藍道等人，到時會與日本展開對談。

魯比歐說，關稅通知函將寄給世界各國，這是美國平衡貿易的手段，不只是為了貿易赤字，同時也是為了美國國內工業能力；魯比歐說，市場要求穩定，這些關稅通知函會設下基準線，但不阻止個別國家與美國談判，有可能可以修改這些數字。

魯比歐說，美國總統川普非常堅定要重新平衡貿易，不但要對美國公平，也保護美國的工業能力。