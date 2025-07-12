川普喊基本關稅上看20% 提高加拿大稅率至35%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普10日再度展現強硬的貿易立場，不僅提高加拿大的關稅稅率至35%，受訪時還表示計劃對沒收到關稅通知函的多數貿易夥伴，全面徵收15%或20%的關稅，高於現行的10%。

川普接受NBC新聞訪問時表示，「我們只想說，所有剩下的國家都將要付關稅，無論是20%還是15%。我們現在就在研究」，顯示他計劃調高基本關稅至15%或20%，高於目前的10%。川普已延長對等關稅緩徵期到8月1日。他也說，「我認為關稅廣受好評，股市今年還創新高」。

但川普的發言留下許多模糊空間，因為他並未說明是否會在8月1日前實施，且他並未指涉適用對象究竟是所有沒收到關稅通知函的國家，還是他4月時公布稅率為10%、預定4月2日實施的國家。

因為白宮本月7日在川普發布第一批關稅通知函後，公布的行政命令顯示，原定4月9日實施、對等關稅高於10%（台灣為32%）的國家稅率，將暫停實施到美東時間8月1日清晨零時1分，暗示若對等關稅高於10%的國家未收到關稅通知函，8月1日起將恢復實施4月公告的更高稅率。

川普稍早已在自家社群平台Truth Social發布加拿大的關稅通知函，8月1日起將對加拿大產品徵收35%的關稅，高於他先前公布的25%。加拿大目前關稅安排為符合美墨加協定（USMCA）規範的產品，可豁免關稅，不符合規範的產品課徵25%，能源和鉀肥則課10%關稅。

川普的關稅函並未提及這項稅率，是否會影響到USMCA的關稅豁免規範，但彭博資訊引述美國官員指出，USMCA的豁免安排會保留，能源和鉀肥的10%關稅也可能不變，暗示這35%可能主要影響關稅現為25%的產品。

川普威脅若加拿大報復，「無論提高多少，我們將把你們提高的幅度疊加到我們已課徵的35%關稅之上」。

關稅 川普

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