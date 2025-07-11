美媒：美越其實沒談成關稅 川普突襲從11%變20%

美國政治新聞機構POLITICO指出，越南本來以為跟華府已經達成大幅降低關稅稅率的初步協議，結果美國總統川普卻在最後一刻提高稅率。

POLITICO報導，儘管川普上週在社群媒體發文聲稱越南領導人、越共總書記蘇林已經同意協議的相關條件，但有4位知情人士透露，越南政府仍未正式接受協議的關鍵部分。

由於美國和越南雙方都尚未公布規範那些協議條款的文件，他們是否真正達成協議實則啟人疑竇。

川普7月2日在社群平台「真實社群」（TruthSocial）宣布協議架構，使越南儼然成為第2個躲過4月2日「解放日」關稅重襲的政府。根據他發文內容，越南出口至美國的關稅稅率從46%降為20%，若原產地非越南則為40%。

川普當時寫道，越南「將對美國開放其市場，這代表我們將能以零關稅的方式把美國商品銷往越南」。

根據這4位知情人士，這項突襲在越南引起軒然大波，因為其實根本沒同意20%稅率的越方談判代表本來以為稅率會落在11%左右。川普在跟未參與最初關稅談判的蘇林通話時沒有理會11%這項數據，就逕自宣布將近兩倍的稅率。

一名與越南和其他亞洲國家政府合作的華府遊說人士表示，部分美方人士對此事也大吃一驚，其中包括一直關注談判進度的外部團體。

這位遊說人士指出：「川普暗算了所有人。」而越南政府的反應則被形容為「驚訝、失望及憤怒」。

不具名的白宮幕僚不贊同這種說法，宣稱越南政府在通話前就知悉最高稅率。這位幕僚說：「我的理解是，雙方貿易團隊差不多談定，最後由雙方領導人拍板定案。」

然而，美國和越南都還沒有發布載明稅率、足證達成最終協議的任何文件，兩國也未正式簽署協議。目前仍不清楚此一較高稅率何時生效，或者是否會生效。

越南共產黨發言人、美國貿易代表署及美國商務部的發言人未立即回應置評請求。