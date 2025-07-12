第3波通知…美徵加國35%關稅 卡尼：會捍衛權益

聯合報／ 記者陳熙文、編譯葉亭均茅毅／連線報導
美國總統川普（右）十日宣布對加拿大新關稅為百分之卅五。圖為川普與加拿大總理卡尼（左）六月在加拿大七大工業國集團（Ｇ７）峰會期間一起交談。路透
美國總統川普（右）十日宣布對加拿大新關稅為百分之卅五。圖為川普與加拿大總理卡尼（左）六月在加拿大七大工業國集團（Ｇ７）峰會期間一起交談。路透

美國總統川普十日發出第三波關稅稅率通知函，對加拿大輸美商品徵百分之卅五的關稅。自七日以來的三波稅率通知函共計廿三國，其中最高稅率是巴西的百分之五十。

川普十日在自創社群媒體真實社群發文宣布，自八月一日起對加拿大徵前述稅率，比原先的百分之廿五高。加拿大目前符合美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）規範的輸美商品即可豁免關稅，不符合的則被徵百分之廿五，能源和鉀肥則被徵百分之十。

川普在前述稅率通知函中對加拿大總理卡尼表示，百分之卅五是跟汽車和鋼鋁等關稅分開，是額外徵收，並揚言若渥太華報復，無論反制多少，「我們（美國）將把你們（加拿大）調高的幅度，疊加至我們已徵的百分之卅五稅率上」。

川普還在該稅率通知函中提到芬太尼問題。他寫道，加拿大未能有效阻止它流入美國，且不僅未和美國合作處理該問題，還對美國徵報復性關稅。

川普並寫道，加拿大也對美國農民在乳製品上徵高關稅；但若美加合作處理該問題，「我們（美國）也許會考慮調整這封信的內容；這些關稅可能會根據貴我兩國的關係而上修下調」。

卡尼則回應，會繼續與美國在八月一日期限前談判，但也會捍衛加拿大勞工和企業利益，並強調加拿大在打擊芬太尼上已取得「重大進展」，也矢言和美國合作。

川普接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時說，歐盟國家「今或明天」將收到稅率通知函。德國之聲（ＤＷ）十一日報導說，目前美國對歐盟輸美鋼鋁品徵的關稅為百分之五十、汽車及其零組件百分之廿五、其他商品則為百分之十，而歐盟已表明，若美歐未能達成貿易協議，歐盟將採取反制措施。

另外，對川普徵巴西輸美商品百分之五十的關稅，巴西總統魯拉十日說，希望透過外交途徑解決，但若美巴談判失敗，巴西將啟動「經濟對等法」，「美國徵百分之五十，我們就反徵百分之五十」。

關稅 稅率 歐盟 巴西 川普 加拿大

延伸閱讀

美股早盤／川普加強關稅力道！道瓊挫跌350點 輝達逆勢大漲1.5%

新聞解析／台灣適用嗎？川普關稅訊息語焉不詳 與白宮公告矛盾

川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

跟風？白宮貼「川普超人」合成照 鄉民狠酸：艾普斯坦檔案是氪星石

相關新聞

送北京大禮？亞洲受川普關稅衝擊 BBC點名「兩大輸家」慘了

美國本周對23個國家發出關稅通知信，其中14國位於亞洲，涵蓋多個出口導向的製造重鎮，關稅期限也再延至8月1日。BBC指出...

美股歷史性漲勢…川普加倍押注極端關稅手段 只能靠「它」阻止

美國總統川普再次對關稅採取極端手段，但就和上回一樣，目前看來唯一有可能阻止他的是股市崩盤。這項因素事關重大，因為美國股市...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

據日媒朝日新聞等報導，日本首相石破茂9日出席千葉縣船橋市JR船橋車站前的自民黨參議院選舉造勢活動時，提到日本正陷入與美國...

川普：未收到信國家 徵15%或20%關稅

美國總統川普十日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電訪時說，不是所有國家都會收到關稅稅率通知函。他計畫對多數貿易夥伴徵百分之十五...

第3波通知…美徵加國35%關稅 卡尼：會捍衛權益

美國總統川普十日發出第三波關稅稅率通知函，對加拿大輸美商品徵百分之卅五的關稅。自七日以來的三波稅率通知函共計廿三國，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。