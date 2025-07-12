第3波通知…美徵加國35%關稅 卡尼：會捍衛權益

美國總統川普十日發出第三波關稅稅率通知函，對加拿大輸美商品徵百分之卅五的關稅。自七日以來的三波稅率通知函共計廿三國，其中最高稅率是巴西的百分之五十。

川普十日在自創社群媒體真實社群發文宣布，自八月一日起對加拿大徵前述稅率，比原先的百分之廿五高。加拿大目前符合美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）規範的輸美商品即可豁免關稅，不符合的則被徵百分之廿五，能源和鉀肥則被徵百分之十。

川普在前述稅率通知函中對加拿大總理卡尼表示，百分之卅五是跟汽車和鋼鋁等關稅分開，是額外徵收，並揚言若渥太華報復，無論反制多少，「我們（美國）將把你們（加拿大）調高的幅度，疊加至我們已徵的百分之卅五稅率上」。

川普還在該稅率通知函中提到芬太尼問題。他寫道，加拿大未能有效阻止它流入美國，且不僅未和美國合作處理該問題，還對美國徵報復性關稅。

川普並寫道，加拿大也對美國農民在乳製品上徵高關稅；但若美加合作處理該問題，「我們（美國）也許會考慮調整這封信的內容；這些關稅可能會根據貴我兩國的關係而上修下調」。

卡尼則回應，會繼續與美國在八月一日期限前談判，但也會捍衛加拿大勞工和企業利益，並強調加拿大在打擊芬太尼上已取得「重大進展」，也矢言和美國合作。

川普接受美國國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時說，歐盟國家「今或明天」將收到稅率通知函。德國之聲（ＤＷ）十一日報導說，目前美國對歐盟輸美鋼鋁品徵的關稅為百分之五十、汽車及其零組件百分之廿五、其他商品則為百分之十，而歐盟已表明，若美歐未能達成貿易協議，歐盟將採取反制措施。

另外，對川普徵巴西輸美商品百分之五十的關稅，巴西總統魯拉十日說，希望透過外交途徑解決，但若美巴談判失敗，巴西將啟動「經濟對等法」，「美國徵百分之五十，我們就反徵百分之五十」。