原談妥11％…美媒：關稅被川普糊弄 越南憤怒

美媒Politico十日引述四位知情人士獨家報導，美國與越南雖就關稅達成初步協議，但越方談判代表原以為談妥的稅率是百分之十一，川普卻在與越共總書記蘇林通話時逕自改成百分之廿，而蘇林並未參與最初的談判。

一位和越南及其他亞洲國家政府合作的華府說客表示，川普糊弄了所有人，相關人士形容越南政府對此的反應是驚訝、失望與憤怒。

有些美方人士也感到驚訝，包括幾個此前一直關注談判的外部團體。美越至今沒公布任何書面文件，載明包含稅率等條款的最終協議，雙方至今也沒正式簽協議，不清楚何時或是否調高後的稅率將生效。這使外界質疑雙方是否真的達成貿易協議。

越共、美國貿易代表署和美國商務部三方的發言人均未立即置評。

該報導稱，川普二日在自創社群媒體真實社群上宣布對越南輸美商品的稅率後，越南政府至今幾乎都沒對新稅率公開置評。

該報導還指出，在一家越南官媒二日刊登的美越協議報導中，並沒有提及任何已經達成共識的稅率，僅稱川普與蘇林通話，促成公平、平衡的對等貿易協議聯合聲明。該聲明至今也沒有對外界公布，可能反映出河內對川普「破壞」美越原本協議的沮喪。

根據Politico二日當天取得的一份美越貿易協議條款的聯合聲明草案，可見對越南更有利的貿易條件，包含美國對越南輸美商品大幅調降關稅。

一位前述知情人士與一位亞洲國家外交官表示，在越南遭遇這種處境後，其他國家也注意到國與國之間達成共識的稅率竟在最後一刻變卦，凸顯川普似乎會突然改變稅率。