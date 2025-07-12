魯比歐：關稅信稅率設基準線 無礙各國續談

美國國務卿魯比歐十日在東協（ＡＳＥＡＮ）外長會議場邊說，自七日起寄出的關稅稅率通知函是對市場畫出基準線，並不影響各國藉由與美國談判來改變稅率的機會。

魯比歐說，貿易談判仍持續進行，美國下周會和日本談，「也會跟（東協外長會議）在場的幾乎每個國家談」。

魯比歐提到，美國高層代表下周將赴日本大阪的世界博覽會，美方成員包括商務部長盧特尼克及副國務卿藍道等，屆時會與日本會談。

魯比歐指稱，稅率通知函將寄給各國，這是美國平衡貿易的方法，不只為了減少美國貿易赤字、對美國公平，也是為了（提升）美國的工業能力。他提到，由於市場需要穩定，這些稅率通知函會設下基準線，但並不妨礙個別國家與美國談判，可能因此調降稅率通知函上的稅率。

另外，彭博資訊十日引述知情人士報導，美財長貝森特九日在有「億萬富豪夏令營」之稱的投資人閉門會議中披露，他前老闆、「金融巨鱷」索羅斯和美國總統川普在脾氣和要求等有共同點，即面對高風險談判時都缺乏耐性。

貝森特曾任索羅斯基金管理公司投資長。他九日在美國愛達荷州太陽谷舉行的艾倫公司年會中說，在擬定貿易公告的階段時，他建議川普要耐著性子。他還說，川普具「獨特能力」，在辨別問題與找出解決方案上的能力很好，但在執行層面有時顯得缺乏耐心。美國財政部及白宮皆未對該報導置評。