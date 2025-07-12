川普：未收到信國家 徵15%或20%關稅

美國總統川普十日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）電訪時說，不是所有國家都會收到關稅稅率通知函。他計畫對多數貿易夥伴徵百分之十五或百分之廿的基準關稅，「剩下所有國家都要付，無論是百分之廿或百分之十五，我們現在會算清楚」。

川普四月九日宣布對等關稅寬限期九十天時，基準關稅為百分之十。他十日還對ＮＢＣ說，「要知道，不是每國都必然收到信。我們只是在制定我們的關稅（政策）」。

但川普前述在ＮＢＣ的發言也留下模糊空間，原因是他並未說明是否會在八月一日前實施，也沒指涉適用對象究竟是所有沒收到稅率通知函的國家，還是他四月宣布稅率為百分之十、預定四月二日實施的國家。

白宮在川普七日宣布第一波新稅率後公布的行政命令公告顯示，原定四月九日實施、對等關稅高於百分之十（台灣為百分之卅二）的稅率，至美東時間八月一日零時一分將暫停實施。這暗示若對等關稅高於百分之十的國家沒收到稅率通知函，自八月一日起將恢復實施川普四月公告的更高稅率。

至於美國玩具商「孩之寶」執行長示警，鑑於關稅造成的影響，玩具恐在今年稍晚漲價，川普十日對ＮＢＣ指稱，「若看數據，（美國）通膨已降溫；我認為，這些關稅受到熱烈歡迎，（美國）股市今天創新高」。不過根據美國勞工統計局資料，美國自新冠肺炎疫情以來的通膨近年雖趨緩，但仍高於百分之二點三。