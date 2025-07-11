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憂關稅影響…晶片業者暫緩大馬投資計畫 靜待美國關稅明朗化

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
關稅憂慮正使晶片業者暫緩在馬來西亞的投資。路透
關稅憂慮正使晶片業者暫緩在馬來西亞的投資。路透

馬來西亞半導體產業協會（MSIA）會長王壽苔（Wong Siew Hai）表示，晶片業者正暫緩在馬國投資及擴張，靜待美國關稅明朗化再行動。

王壽苔在接受彭博電視訪問時說，這些公司希望美國政府在8月1日對等關稅緩徵期屆滿之後，繼續豁免半導體產品的關稅，也認為情況若明朗，投資就會繼續，「人人都正在等著事情會如何告一段落」。

川普曾表示，他正衡量是否對包含半導體在內的特定產業，加徵關稅。在他7日公布的各國關稅稅率中，馬來西亞被加徵25%關稅，除非跟美國政府達成協議。該國在4月時最初面臨24%的關稅稅率，隨後美國宣布暫緩90天，並關稅降至10%，以促進談判。

美國是馬來西亞第三大半導體出口市場。馬國的半導體封裝業務，約占全球十分之一；而該國出口商品約五分之二為電機與電子產品。

王壽苔說，馬國政府自1日起調漲銷售及服務稅，已使半導體業經營成本微幅上升，而一些公司又較其他同業承受更大衝擊。

大馬當局去年矢言投入至少250億馬元（59億美元）支持半導體產業，尋求在美中張力促使全球供應鏈改組之際，提升馬國在該產業中的地位。馬國半導體業致力於2030年前，將出口額提高一倍，至1.2兆馬元，以鞏固其全球第六大晶片出口國的地位。

馬來西亞為英特爾、格芯（GlobalFoundries）和英飛凌（Infineon）提供晶片封裝設施，使該國成為全球供應鏈中的重要區域中心。

馬來西亞 關稅 美國 晶片 川普 半導體

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