美股歷史性漲勢…川普加倍押注極端關稅手段 只能靠「它」阻止

美國總統川普再次對關稅採取極端手段，但就和上回一樣，目前看來唯一有可能阻止他的是股市崩盤。這項因素事關重大，因為美國股市似乎極其不願終止過去三個月來的這波歷史性漲勢。

川普本周不僅對巴西商品徵收50%關稅、對加拿大徵35%，還威脅調高其他國家的基本稅率，沒有任何事物能阻止川普將關稅視為其任期內最有力的籌碼。

值得注意的是，川普對市場反應的看法也變得異常明確，而那是他真正關注的事情。川普10日受訪時說：「我認為外界對關稅政策的反應非常好。今天股市創下新高。」

川普4月初首度公布全面關稅，導致美股一度瀕臨落入熊市。Carson集團首席市場策略師戴崔克指出，川普當時在一周後暫緩實施關稅，隨即觸動美股史上最強勁的短線漲幅之一。許多策略師認為，這波漲勢是由「TACO交易」所驅動，即市場認定「川普終將退縮」。

但這一回，隨著威脅愈發升級，川普若不迅速退讓，市場面臨的風險也將愈大。事實上，股市屢創新高反讓川普有恃無恐，幾乎可說是「加倍押注」這場貿易戰。

Siebert投資長馬雷克表示，「直覺告訴我，除非市場再給他一次堪比4月規模的警訊，否則總統不會退讓」。他指出，川普政府首批寄出的21封關稅通知信，反映加權後的平均關稅為30%，約為市場目前預期的三倍。

摩根大通執行長戴蒙說，另一個問題是市場對當前情勢的定價方式。他認為市場已經「有些麻木」，投資人也低估了由關稅驅動的通膨、移民政策與財政赤字擴大所導致的Fed升息風險。戴蒙警告，「市場自滿的情緒」已構成一大威脅。

接下來，市場的緊張情緒勢將隨著8月1日新貿易談判期限逼近而升高。Unlimited Funds投資長艾略特表示，「資產市場終將反映現實」。

但根本問題在於，觀眾對續集的迴響有時不如原作。川普這輪關稅威脅與4月情況很類似，但投資人早已看過這齣戲，也錯失了先前波動過後的反彈行情。他們如今不輕舉妄動，怕再次受傷，但這卻可能成為他們的敗因。