快訊

開場15分鐘就哭了！江蕙揭開病房內幕 萬人不捨示愛

送北京大禮？亞洲受川普關稅衝擊 BBC點名「兩大輸家」慘了

美股歷史性漲勢…川普加倍押注極端關稅手段 只能靠「它」阻止

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國股市屢創新高，讓川普有恃無恐，幾乎可說是「加倍押注」這場貿易戰。但就和上回一樣，目前看來唯一有可能阻止他的是股市崩盤。美聯社
美國股市屢創新高，讓川普有恃無恐，幾乎可說是「加倍押注」這場貿易戰。但就和上回一樣，目前看來唯一有可能阻止他的是股市崩盤。美聯社

美國總統川普再次對關稅採取極端手段，但就和上回一樣，目前看來唯一有可能阻止他的是股市崩盤。這項因素事關重大，因為美國股市似乎極其不願終止過去三個月來的這波歷史性漲勢。

川普本周不僅對巴西商品徵收50%關稅、對加拿大徵35%，還威脅調高其他國家的基本稅率，沒有任何事物能阻止川普將關稅視為其任期內最有力的籌碼。

值得注意的是，川普對市場反應的看法也變得異常明確，而那是他真正關注的事情。川普10日受訪時說：「我認為外界對關稅政策的反應非常好。今天股市創下新高。」

川普4月初首度公布全面關稅，導致美股一度瀕臨落入熊市。Carson集團首席市場策略師戴崔克指出，川普當時在一周後暫緩實施關稅，隨即觸動美股史上最強勁的短線漲幅之一。許多策略師認為，這波漲勢是由「TACO交易」所驅動，即市場認定「川普終將退縮」。

但這一回，隨著威脅愈發升級，川普若不迅速退讓，市場面臨的風險也將愈大。事實上，股市屢創新高反讓川普有恃無恐，幾乎可說是「加倍押注」這場貿易戰。

Siebert投資長馬雷克表示，「直覺告訴我，除非市場再給他一次堪比4月規模的警訊，否則總統不會退讓」。他指出，川普政府首批寄出的21封關稅通知信，反映加權後的平均關稅為30%，約為市場目前預期的三倍。

摩根大通執行長戴蒙說，另一個問題是市場對當前情勢的定價方式。他認為市場已經「有些麻木」，投資人也低估了由關稅驅動的通膨、移民政策與財政赤字擴大所導致的Fed升息風險。戴蒙警告，「市場自滿的情緒」已構成一大威脅。

接下來，市場的緊張情緒勢將隨著8月1日新貿易談判期限逼近而升高。Unlimited Funds投資長艾略特表示，「資產市場終將反映現實」。

但根本問題在於，觀眾對續集的迴響有時不如原作。川普這輪關稅威脅與4月情況很類似，但投資人早已看過這齣戲，也錯失了先前波動過後的反彈行情。他們如今不輕舉妄動，怕再次受傷，但這卻可能成為他們的敗因。

關稅 美股 美國 巴西 川普

延伸閱讀

川普再掀關稅戰火 空頭狙擊台指期夜盤

新聞解析／台灣適用嗎？川普關稅訊息語焉不詳 與白宮公告矛盾

川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

跟風？白宮貼「川普超人」合成照 鄉民狠酸：艾普斯坦檔案是氪星石

相關新聞

送北京大禮？亞洲受川普關稅衝擊 BBC點名「兩大輸家」慘了

美國本周對23個國家發出關稅通知信，其中14國位於亞洲，涵蓋多個出口導向的製造重鎮，關稅期限也再延至8月1日。BBC指出...

美股歷史性漲勢…川普加倍押注極端關稅手段 只能靠「它」阻止

美國總統川普再次對關稅採取極端手段，但就和上回一樣，目前看來唯一有可能阻止他的是股市崩盤。這項因素事關重大，因為美國股市...

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

政治新聞網Axios報導，美國總統川普日前公布新一波關稅名單，並將生效期延後至8月1日。專家指出，雖然關稅政策即將落地，...

川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

據日媒朝日新聞等報導，日本首相石破茂9日出席千葉縣船橋市JR船橋車站前的自民黨參議院選舉造勢活動時，提到日本正陷入與美國...

憂關稅影響…晶片業者暫緩大馬投資計畫 靜待美國關稅明朗化

馬來西亞半導體產業協會（MSIA）會長王壽苔（Wong Siew Hai）表示，晶片業者正暫緩在馬國投資及擴張，靜待美國...

川普擬課巴西50%關稅 美國面臨咖啡、牛肉漲價壓力

美國總統川普昨天宣布8月1日起對巴西貨品課徵50%關稅，可能使近期才刷新歷史高點的美國咖啡價格再攀升；交易商和分析師今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。