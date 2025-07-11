川普擬課巴西50%關稅 美國面臨咖啡、牛肉漲價壓力

美國總統川普昨天宣布8月1日起對巴西貨品課徵50%關稅，可能使近期才刷新歷史高點的美國咖啡價格再攀升；交易商和分析師今天也說，美國漢堡所用牛肉很可能將漲價。

路透社報導，美國是世界最大的咖啡消費國，也是巴西咖啡豆最大買家。美國去年自巴西進口814萬袋每袋60公斤的咖啡豆，相當於其年消費量的33%。

咖啡豆價格去年因供應縮減而大漲70%後，包括美國在內的全球咖啡消費人口目前所付價格已是或接近史上最高水準。昨天傳出關稅消息後，阿拉比卡（Arabica）咖啡豆期貨價格今天勁揚1.3%。

咖啡貿易業消息人士表示，50%關稅恐怕會令巴西咖啡豆不再出貨至美國。美國加州期貨投顧公司MJNugent & Co.老闆、資深咖啡交易經紀人紐金特（Michael Nugent）說：「如此關稅規模會造成這部分貿易流幾乎關閉。巴西出口商不會吸收（關稅），美國烘豆商也無法。」

鈕金特指出：「結果就是，巴西將把他們的咖啡賣到其他地方，美國則會跟其他人買咖啡，比方哥倫比亞、宏都拉斯、秘魯、越南，但不會是巴西的量或價格。」

巴西是世界最大的咖啡豆生產國和出口國，而美國消費的咖啡豆只有一小部分自產，主要在夏威夷州，少數在加州。

直接向美國烘豆商販售咖啡豆的巴西大型豆農阿姆林（Paulo Armelin）談到，若關稅生效，他的客戶將無法吸收成本。他說：「我們將得尋找其他市場，例如德國。」

另一方面，美國食品製造商因國產牛肉減少、價格今年已攀上歷史新高而日益依賴進口牛肉，美國業者以巴西等地進口的低脂牛肉混合國產牛肉來製作漢堡肉。但分析師指出，若川普對巴西課徵的50%關稅生效，進口巴西牛肉在今年其餘時間將面臨高達約76%關稅。

美國業者為了滿足需求，已大增巴西牛肉進口量。根據最新美國官方資料，今年1至5月進口的巴西牛肉已較去年同期暴增1倍多，達到17萬5063公噸，占美國進口牛肉的21%。

但分析師表示，加徵50%關稅可能導致美國業者大砍巴西牛肉的進口量，轉向其他國家尋求供應。

美國牛肉進口商顧問楚迪（Bob Chudy）說，新關稅「絕對會使今日這項貿易凍結。...如果（關稅）不會有改變，美國就只能不再進口巴西牛肉」。

根據分析師說法，美國進口商可能會嘗試從澳洲、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭採購更多牛肉。