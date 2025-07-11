送北京大禮？亞洲受川普關稅衝擊 BBC點名「兩大輸家」慘了

美國本周對23個國家發出關稅通知信，其中14國位於亞洲，涵蓋多個出口導向的製造重鎮，關稅期限也再延至8月1日。BBC指出，最大贏家是尋求更多談判時間的國家，而美日關係恐是最大輸家。

美國日前宣布對日本商品加徵25%關稅，日相石破茂以「深感遺憾」形容川普最新一輪關稅威脅。川普11日又宣布對加拿大加徵35%關稅，並計劃將對多數貿易夥伴的全面性關稅，調高至最多20%。

各國如今得在8月1日前與美方達成協議。但美國長期盟友日本的前車之鑑，勢必讓其他國家對談判勝算，深感疑慮。

報導指出，多數國家將受益於川普再次重設關稅期限，因為多了三周談判時間。泰國和馬來西亞等成長中的經濟體，將特別渴求解方，因這些國家夾在美中之間，華府現也鎖定經第三國轉運的中國出口品。

BBC指出其中一個輸家就是亞洲的製造業者，新加坡國立大學講師卡普里（Alex Capri）指出，來自美國、歐洲與中國、在全球運營的企業仍持續面臨風險。這不僅對出口商造成打擊，也傷害了美國的進口商與消費者。

卡普里說，美中國際貿易高度交織，因此不宜對哪些國家將得利或受害做出零和式判斷，但某些國家的損失可能更大。其中，越南和柬埔寨對華府幾乎沒有籌碼。前者如今仍面臨最高達40%的關稅；後者一邊與美談判，一邊遭加徵35%關稅的威脅。

而另一個輸家就是美日同盟。經濟學家科爾（Jesper Koll）說：「儘管美日之間在經濟與軍事上關係密切，日本如今卻被美國視為與其他亞洲貿易夥伴相同。」

美日關係可能就此轉變，尤其因為東京當局看來已準備長期抗戰。

觀察人士指出，由於這些協議極為複雜，川普再度延後期限，可能是過度出招。而即便最終達成協議，也恐需付出重塑過去數十年貿易模式與雙邊關係的代價。

NUS經濟學教授傑克斯說，這場混亂對中國而言堪稱「一份大禮」，因北京正試圖將自身塑造成一個相對「穩定」的選項。

但美國市場不容易取代，北京本身與亞洲地區多國的關係也並不和睦。因此，究竟誰能在這場貿易戰中贏得更多盟友仍難定論，但競賽顯然尚未結束。