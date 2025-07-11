新聞解析／台灣適用嗎？川普關稅訊息語焉不詳 與白宮公告矛盾

美國總統川普10日受訪時表示，計劃對還沒收到關稅通知函的其他國家，全面徵收15%或20%的關稅，由於台灣也還沒收到通知函，引發是否適用15%-20%的揣測。但川普語焉不詳，並未指涉實施時間與對象，徒留解讀空間，這番發言也與白宮日前的公告有所矛盾。

川普接受NBC新聞訪問時表示，「我們只想說，所有剩下的國家都將要付關稅，無論是20%還是15%。我們現在就在研究」，顯示他計劃調高基本關稅至15%或20%，高於目前的10%。川普已延長對等關稅緩徵期到8月1日。

但川普的發言也留下許多模糊空間，因為他並未說明是否會在8月1日前實施，而且他也未指涉適用對象究竟是所有沒收到關稅通知函的國家，還是他4月時公布稅率為10%、預定4月2日實施的國家。

白宮本月7日在川普發布第一批關稅通知函後，公布的行政命令公告顯示，原定4月9日實施、對等關稅高於10%（台灣為32%）的國家稅率，將暫停實施到美東時間8月1日零時1分，暗示若對等關稅高於10%的國家未收到關稅通知函，8月1日起將恢復實施川普4月公告的更高稅率。

不過，川普政策反覆也已不是新鮮事。彭博資訊引述知情人士指出，川普威脅提高加拿大關稅稅率到35%的命令還沒起草。川普關稅計劃難以預測，經常調整，包括在期限前才修改。

此外，川普受訪時說，「我認為關稅廣受好評，股市今年還創新高」，引發各界憂心近來股市的亮眼行情可能是因為投資人出現「關稅疲勞」，可能為川普加徵關稅「壯膽」，驅散他對關稅會衝擊全球經濟的憂慮。

跡象顯示，交易員最近對關稅發展的敏感度已鈍化，有美股「恐慌指數」的VIX本周降到2月來最低，美債的波動性指數也跌到2022年來低點，標普500指數迭創新高，比特幣也接連創紀錄。