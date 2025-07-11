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川普祭出25%關稅 日相怒說一句話

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
日本首相石破茂9日罕見地表達對川普關稅的不滿。圖為其日前出席東京日本全國記者俱樂部活動。法新社
日本首相石破茂9日罕見地表達對川普關稅的不滿。圖為其日前出席東京日本全國記者俱樂部活動。法新社

據日媒朝日新聞等報導，日本首相石破茂9日出席千葉縣船橋市JR船橋車站前的自民黨參議院選舉造勢活動時，提到日本正陷入與美國關稅談判的泥淖中，還罕見地用強烈措辭表達對川普的不滿。

談到川普7日公布寄給石破茂的信函，裡面提到日本的關稅稅率為25%，比4月時的關稅還高出1%，石破茂說，「這是攸關國家利益的戰鬥！被人家吃定了，難道我們就必須閉嘴忍氣吞聲嗎？我們該講的，就算對方是同盟國也一樣，我們必須坦蕩蕩地說出來」。

他10日則在富士電視台旗下的政論節目，針對此語解釋為「只因為平常我們非常倚賴美國，所以逼我們一定要聽他們的話，這恐怕讓人很困擾」。

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