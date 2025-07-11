川普祭50%關稅！巴西矢言「對等報復」但保留外交空間

美國總統川普昨天致函巴西總統魯拉，宣布將對巴西貨品徵收50%關稅。魯拉今天表示，他希望能尋求外交途徑解決，但若關稅在8月1日生效，他矢言對等報復。

路透社報導，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）接受巴西電視台Record TV訪問時表示：「我們會先嘗試談判，但若無法談判，我們就會實行對等原則。」

魯拉援引巴西國會近期通過的一道法律，賦予總統權力對貿易壁壘採取報復措施。「他們若對我們課50%的稅，我們也會對他們課50%。」

1位要求匿名的巴西外交官透露，在關稅真正生效前，魯拉不太可能宣布任何報復措施。「在8月1日以前，我們還有時間。」

川普（Donald Trump）在公布的致魯拉信函中，將關稅措施與巴西司法部門對巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）採取的法律行動連上關係。波索納洛因被控策動政變、阻止魯拉於2023年就職，而面臨審判；當時有數百名波索納洛的支持者闖入巴西國會大廈。

川普稱波索納洛是政治「獵巫」的受害者。魯拉則批評波索納洛一再宣稱遭司法迫害，並指責波索納洛之子、巴西國會議員愛德華多（Eduardo）棄職滯美，目的包括帶頭在美國替父親爭取支持。

魯拉說：「這位巴西前總統應該負起責任，因為他同意川普對巴西課的稅。事實上，正是他的兒子去到那裡影響了川普的心意。」

魯拉表示，巴西政府將與商界領袖成立1個委員會來「重新思考」巴西對美國的貿易政策。美國是拉丁美洲最大經濟體巴西的第2大貿易夥伴國，僅次於中國，且對巴西有罕見的貿易順差。