劍指巴西！川普課徵50%關稅 分析指「背後目的」與經濟無關

美國總統川普宣布對巴西進口商品課徵50%的關稅，同時指責巴西左翼領導階層對右翼前總統波索納洛發動「政治迫害」。分析師認為，川普此舉背後是意識形態而非經濟考量。

波索納洛（Jair Bolsonaro）正因涉嫌於2022年輸掉大選後策劃政變以繼續掌權而接受審判，川普本月9日在寫給巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的信中堅稱，這場審判「不該發生」。

法新社報導，川普向來利用關稅對付對美國有貿易順差的國家，但巴西並非其中之一。

分析師認為，川普為支持波索納洛而對巴西課徵重稅，背後是意識形態而非經濟考量。

● 哥倆好

巴西智庫「吉杜里奧瓦加斯基金會」（GetulioVargas Foundation,）政治學者巴斯（Leonardo Paz）說：「巴西此刻出現在川普的雷達上，是因為波索納洛的審判有進展，有共和黨籍議員向白宮提到這件事。」

波索納洛的兒子愛德華多（Eduardo Bolsonaro）是巴西國會議員，近期移居美國努力遊說，希望美方向巴西和波索納洛涉嫌發動政變案的承審法官施壓。

魯拉指責愛德華多擾亂雙邊局勢，巴西最高法院大法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）也下令調查在美相關活動是否構成妨礙司法公正。

波索納洛曾稱川普為「朋友」，還說他們兩人都是「迫害」的受害者。

● 「非經濟因素」

川普在寫給魯拉的信中批評兩國之間「非常不公平的貿易關係」。

但巴西官方數據顯示，美國近20年來一直享有順差，去年幾乎達2.84億美元。

美國是巴西的第3大貿易夥伴，僅次於中國和歐洲聯盟（EU），主要自巴西進口原油和鋼鐵半成品；巴西則主要從美國進口非電動發動機和機械、燃料等。

巴西聖保羅工業聯合會（Sao Paulo Federation ofIndustries）昨天呼籲「冷靜」回應川普關稅措施的「非經濟因素」，顯見巴西商界惶惶不安。

儘管川普警告，若當事國報復，美國也會進一步升高稅率，但魯拉仍說，巴西有意願採取對等措施。

● 言論自由爭論

川普也批評巴西「攻擊」言論自由，以及巴西最高法院對美國媒體平台發布「數百道秘密且非法的審查命令」。

巴西最高法院上月強化社群媒體法規，針對用戶內容加強追究平台責任，在假新聞和仇恨言論蔓延的議題上，替拉丁美洲立下開創性案例。

● 金磚國家之爭

巴斯說：「在美國流傳一種將金磚國家描述成反西方（組織）的論述時，巴西主辦金磚國家峰會，一點幫助都沒有。」

這場峰會本月6日在里約熱內盧召開，與會國反對川普「不分青紅皂白」提高關稅，促使川普揚言進一步祭出貿易懲罰。

金磚國家之中的中國、俄羅斯和印度忍住暫不反擊，但魯拉主動捍衛金磚國家的「主權」性質，堅稱「我們不要皇帝」。

而在幕後，巴西數月來一直在與美國談判，試圖防止川普的關稅戰導致最糟糕的狀況發生。

魯拉的親信說，川普拿巴西開刀，有部分是因為「金磚國家的勢力令他芒刺在背」。金磚國家成員合計約占全球人口總數的一半，及全球經濟產值的4成。