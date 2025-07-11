鑽漏洞？美控陸企經第三國避稅 川普威脅「課轉運品更高關稅」

美國總統川普對美國貿易夥伴加重關稅威脅之際，川普政府盯上據說被中國企業所運用、透過第三國轉運貨品的規避課稅手段，美方揚言將對這類貨品加徵更高關稅。

法新社報導，這項問題被稱為「轉運」（transshipping），即產品經過別的國家以規避較嚴苛的貿易壁壘措施。華府指控中企採取這種伎倆。

川普（Donald Trump）從7日起陸續發函警告，「轉運貨品以規避較高關稅的行為，將招致更高關稅」；川普在這之前公布了與越南簽訂的貿易協議，該協議也矢言對這類貨品課徵更高稅率。

戰略暨國際研究中心（CSIS）高級研究員哈里塔斯（Barath Harithas）說：「這項條款的重點與其說是針對越南本身，不如說是要釋出訊號：在更廣大亞洲地區的生產網絡中，玩弄原產地規則的做法將招致額外罰款。」

哈里塔斯告訴法新社，白宮可能一次要強調兩件事，一是要堵住中國的後門，二是對其他亞洲國家提出警告。

哈里塔斯指出，越南是「川普2018年首次加徵關稅以來，中國供應鏈轉向的最大贏家」，他認為美國政府亟欲避免此事重演。

本週率先收到川普關稅信函的14國中，有10國位於亞洲，且多數為東南亞國家，這些國家位於中國零件供應商和西方消費者市場之間。

哈里塔斯表示：「華府的訊息似乎在說：『要麼協助我們管制中國的規避行為，不然就自行吸收更高關稅。』」