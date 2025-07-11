美將對銅徵收50%進口關稅 衝擊電網、軍用等半成品

彭博（Bloomberg News）今天引述知情人士消息報導，美國總統川普計劃對銅徵收50%進口關稅，包含用於電網、軍事及資料中心等的半成品。

路透社報導，川普昨天宣布，自8月1日起對銅徵收50%進口關稅，以促進國內國防、電子及汽車等關鍵產業的發展。

路透社未能立即核實該報導。白宮也未立即回應路透社置評請求。

川普昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）的貼文中說：「對半導體、飛機、船艦、彈藥、資料中心、鋰電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至我們正在大量製造的極音速武器而言，銅是必要材料。」

今年2月，白宮根據貿易擴張法（Trade ExpansionAct）第232條款（Section 232）下令對銅進口進行調查，該法律授權總統以國家安全為由徵收更高的關稅。

這是川普對鋼鐵和鋁等產業祭出一系列關稅的最新動作。經濟學家警告，這些關稅將推高美國消費者的成本。