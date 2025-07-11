美越貿易協議變調 川普傳最後一刻將關稅稅率從11%調高至20%

美國總統川普2日宣布與越南達成貿易協議，但根據Politico 10日報導，越南原以為已與美國達成大幅降低關稅的初步協議，卻在最後一刻遭川普提高稅率。

根據4位不願具名知情人士透露，儘管川普宣稱越南共產黨中央委員會總書記蘇林（Tô Lâm）已同意協議條款，河內方面仍未正式接受其中關鍵部分。雙方均未公布相關條款文件，引發外界質疑美越是否真正達成協議。

川普當時在「真實社群」宣布，越南出口到美國的產品將面臨20%的關稅，並將開放市場給美國，美國產品會獲得零關稅的優惠待遇。知情人士指出，此舉在越南引發軒然大波，因為越方談判代表實際上並未同意20%的稅率。

知情人士表示，蘇林並未參與初步的關稅談判。河內方面原本預期稅率大約會落在11%左右，但川普與蘇林通話時無視共識，反而宣稱美國將課徵近2倍的關稅。

一名與越南及其他亞洲國家政府合作的華府遊說人士表示，包括一些長期關注談判進展的外部團體在內，美方也有部分人士感到驚訝。該人士說：「川普暗算了(sandbagged)所有人」，並形容越南政府的反應是「驚訝、失望與憤怒」。

然而，一名不具名的白宮幕僚否認此說，表示越南政府在通話前就已知悉所宣布的關稅上限(top-line tariff rates)。該幕僚表示：「據我了解，雙方的貿易團隊大致已談妥協議內容，最後由領導人之間拍板定案。」

美國與越南至今均未公布任何載明關稅稅率的正式文件，亦未正式簽署協議。目前仍不清楚此一較高稅率何時、或是否會生效。越共發言人、美國貿易代表署及商務部發言人未立即回應置評請求。

Politico指出，川普在真實社群宣布關稅稅率後，河內方面鮮少公開發表意見。越南官媒2日發布有關美越協議的報導時，並未提及任何已達成共識的關稅稅率，僅稱川普與蘇林通話促成了一份「公平、平衡的對等貿易協議聯合聲明」。該聯合聲明至今尚未對外公布，或許反映出河內對川普破壞原協議的不滿。

Politico在川普宣布協議當天取得的一分聯合聲明條款草案副本，顯示對越南更為有利的貿易條件，包括美國對越南進口貨物「大幅調降」關稅。一位前述消息人士及一名亞洲外交官表示，其他國家也注意到已商定的關稅稅率在最後一刻發生變動，並已就此互相討論，凸顯美國貿易夥伴在與似乎隨意更改關稅威脅的川普談判時，所感受到的不確定性。