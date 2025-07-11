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美股期指應聲翻黑急挫 川普又放話拉高基本關稅到15%或20%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普再次升高貿易緊張局勢，表示考慮提高對多數貿易夥伴徵收的基本關稅。歐新社
美國總統川普再次升高貿易緊張局勢，表示考慮提高對多數貿易夥伴徵收的基本關稅。歐新社

在美國總統川普再次升高貿易緊張局勢、提出提高對多數貿易夥伴徵收的基本關稅後，美股期貨指數應聲急挫，美元匯率轉強。

標普500指數期貨逆轉早盤漲勢，下跌0.5%；道瓊期貨指數挫跌200點，跌幅0.45%；那斯達克100期指跌幅一度達0.79%。美元指數上漲0.2%。

川普周四（10日）接受NBC新聞採訪時表示，他計劃將全面基本關稅稅率提升至15%或20%，而目前的稅率為10%。

川普說：「我們只想說，所有剩下的國家都將要付關稅，無論是20%還是15%。我們現在就在研究。」

受此消息影響，亞洲股市周五縮減漲幅、走勢持平；在川普表示將對加拿大商品課徵35%關稅後，加幣走弱；金價則連續第三天上漲，投資人轉向避險資產。

澳盛銀行亞洲研究主管吳坤（Khoon Goh，音譯）表示：「最新關於對加拿大提高關稅，以及可能對其他國家也採取類似行動的消息，導致市場風險情緒降溫。我們可能會看到亞洲市場風險偏好進一步減弱，投資人在周末前減碼，以避免未來幾天更多關稅消息造成市場劇烈波動。」

川普周四在社群平台Truth Social發文表示，將自8月1日起對自加拿大進口至美國的商品課徵35%關稅。目前尚不清楚美墨加協定（USMCA）下的商品是否仍將享有免稅待遇。不過彭博資訊稍後報導，美國官員透露，川普勢將維持對美墨加協定項下商品的關稅豁免。

此舉顯示，川普不會在其核心經濟政策上退讓。川普在NBC的節目上還淡化進一步徵收關稅可能衝擊股市或推高通膨的擔憂。川普補充說，「我認為這些關稅受到了熱烈歡迎。股市今天創下了新高。」

關稅 川普

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