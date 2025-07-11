不是所有國家都會收到通知函 川普：剩下國家稅率預計15%或20%

美國總統川普10日表示，他計畫對大多數貿易夥伴課徵全面關稅，稅率為15%或20%，並駁斥關稅可能衝擊股市或推升通膨的擔憂。

川普接受NBC新聞電話訪問時表示：「我們會說，所有剩下的國家都要付，不管是20%還是15%，我們現在會決定好。」川普4月公布的基準關稅稅率為10%。

川普說，關稅獲得非常好的反應，「股市今天創下新高」，還說「不是每個國家都會收到通知函，我們就是定出我們的關稅」。

孩之寶（Hasbro）執行長警告，由於關稅，今年後半玩具價格可能上漲。川普則駁斥，表示「你看看數字，會發現通膨已經下降」。

川普也指出，歐盟成員國與加拿大「在今天或明天」就會收到新關稅稅率的通知函。他說：「「我希望今天就做。」

川普10日晚間已在真實社群發布加拿大的關稅通知函，將課徵35%。