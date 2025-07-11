川普說計劃實施15%或20%的基本關稅 意味比當前10%上調

美國總統川普周四（10日）對NBC新聞表示，他計劃對多數貿易夥伴徵收15%或20%的全面基本關稅。

川普表示：「我們只想說，所有剩下的國家都將要付關稅，無論是20%還是15%。我們現在就在研究。」

由於目前美國設定的基本關稅為10%，川普的最新談話顯示，他計劃將基本關稅調高至15%或20%。

川普在NBC的節目中表示，歐盟成員國和加拿大將於今天或明天收到通知新關稅稅率的信函，「我今天就想做這件事」，「我們將在接下來的幾個小時把信發出去」。

而就在稍早，川普已經在社群平台Truth Social宣布，將對加拿大商品徵收35%的關稅。

川普說，對加拿大徵收的35%關稅是獨立於對各產業的關稅措施之外，是額外徵收的，如果加拿大接下來要提高對美國的關稅，「無論提高多少，我們將把你們提高的幅度疊加到我們已經課徵的35%關稅之上」。

川普在NBC的節目上還淡化進一步徵收關稅可能衝擊股市或推高通膨的擔憂。川普補充說，「我認為這些關稅受到了熱烈歡迎。股市今天創下了新高。」

美股標普500指數和那斯達克指數在周四創下新高，但此前美國股市經歷幾個月的動盪。在4月2日川普宣布首輪全球關稅後，標普500指數在接下來的幾天寫下有史以來最快下跌20%、進入熊市的紀錄。