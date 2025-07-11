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關稅通知函再添一國 擬課加拿大35%關稅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普和加拿大總理卡尼。(美聯社)
美國總統川普和加拿大總理卡尼。(美聯社)

美國川普政府本周陸續寄送關稅通知函，10日再添一國，擬從8月1日起課徵加拿大35%的關稅，目前關稅通知函累積已公布23個國家，其中最高稅率仍是巴西，高達50%。

加拿大日前才與美國爆發歧見，加拿大原本擬向美國科技企業開徵「數位服務稅」（Digital Services Tax），但引發美國總統川普的不滿，隨即宣布停止所有與加拿大的貿易談判，加拿大隨即做出讓步，撤回數位服務稅，兩國因此恢復貿易談判，不過川普10日突然在社群網絡上公布給加拿大的關稅通知函，擬課徵35%的關稅。

關稅 川普

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