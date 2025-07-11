川普公布第三波關稅通知函 將對加拿大課徵35%關稅

美國總統川普10日發布第三波關稅稅率通知函，致函加拿大總理卡尼，將課徵35%關稅。

川普在關稅通知函表示，他「非常榮幸」致函卡尼，指出這封通知函不僅展現美加貿易關係的堅實與承諾，也顯示「即使加拿大曾對美國採取財政報復措施，美國仍選擇繼續與加拿大合作。」

川普指出，美國曾對加拿大加徵關稅，以因應美國國內的芬太尼（Fentanyl）危機。他指出，這場危機在一定程度上是因為加拿大未能阻止毒品流入美國所導致，並指控加拿大沒有選擇與美國合作，反而以自有關稅進行報復。

川普表示，美國將自8月1日起，對加拿大出口至美國的產品徵收35%的關稅，這將是獨立於其他產業關稅之外的額外關稅。川普也批評，除了芬太尼問題之外，加拿大還有許多關稅與非關稅政策與貿易壁壘，導致對美國而言無法持續的貿易逆差，並特別點名，加拿大對美國酪農徵收最高達400%關稅，「這還是假設我們的乳品農民實際上有機會將產品銷售給加拿大民眾的情況下」

川普表示，如果加拿大願意與他合作，阻止芬太尼的流入，美方或許會考慮調整通知函的內容。他指出，若加拿大或貴國內的企業選擇在美國境內建廠或生產，則不會徵收此關稅，「事實上我們將盡一切可能，快速、專業且常態化核准相關申請，換句話說，幾週內即可完成」。